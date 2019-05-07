CNN: демократов научат выступать на «вражеском» Fox News

Демократам из палаты представителей конгресса США предоставили возможность пройти обучающий тренинг перед тем, как выступать в эфире Fox News, за которым закрепилась репутация лояльного к республиканцам и лично президенту США Дональду Трампу телеканала. Об этом сообщил CNN со ссылкой на внутренний документ.

В разгар предвыборной гонки на президентских выборах-2020 лидеры демократов изменили подход к симпатизирующему Трампу Fox News. Несмотря на то, что ранее национальной комитет демократической партии отказался от предвыборных дебатов на Fox News, теперь они стремятся увеличить свое эфирное присутствие на телеканале.

Демократы хотят таким образом сохранить свою большинство и распространить свои политические цели на более широкую аудиторию, особенно избирателей, которые обычно отдают голоса республиканцам.

Обучающий семинар по подготовке к выступлениям членов конгресса на Fox News состоится на этой неделе. Демократов будут, в частности, обучать тактике ответов на жесткие вопросы в прямом эфире.

Американский телеканал Fox News стабильно завоевывает высокие рейтинги, в том числе в прайм-тайм. Лидирующие позиции в апреле занимали шоу Шона Хэннити и Такера Карлсона, которые выбили с первых позиций злободневное шоу Рэйчел Мэддоу на MSNBC, в котором она зачастую обращалась к теме расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в американские президентские выборы. Некоторые СМИ признавали журналистку главной по «теориям заговора» о «российском деле». Например, газета The Washington Post прозвала телеведущую «королевой сговора».