Депутат Рады предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Депутат Верховной Рады Украины Евгений Рыбчинский во время пленарного заседания парламента предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на указ российских властей об упрощенной выдаче паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Выступление политика опубликовал «Политнавигатор».
Депутат подчеркнул, что решение российских властей о раздаче российских паспортов в Донбассе является «недипломатичным».
«Почему бы нам не начать раздавать прямо в центре Москвы украинские паспорта? Пускай они в Думе точно так же думают, к кому из международных организаций обращаться», — сказал Рыбчинский.
Он добавил, что его предложение не является «шуткой».
Ранее МИД Украины увидел политику нацистов в раздаче российских паспортов в Донбассе.