Депутат Рады предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы

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Депутат Верховной Рады Украины Евгений Рыбчинский во время пленарного заседания парламента предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на указ российских властей об упрощенной выдаче паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Выступление политика опубликовал «Политнавигатор».

Депутат подчеркнул, что решение российских властей о раздаче российских паспортов в Донбассе является «недипломатичным».

«Почему бы нам не начать раздавать прямо в центре Москвы украинские паспорта? Пускай они в Думе точно так же думают, к кому из международных организаций обращаться», — сказал Рыбчинский.

Он добавил, что его предложение не является «шуткой».

Ранее МИД Украины увидел политику нацистов в раздаче российских паспортов в Донбассе.