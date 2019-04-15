Трамп назвал «заказухой» интервью о «российском деле» своего оппонента Нэнси Пелоси

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Президент США Дональд Трамп назвал «заказухой» интервью спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, в котором она ответила на вопрос о «российском деле», пишет MediaIte.

Во время интервью в программе «60 минут» на CBS News Пелоси заявила, что ожидаемый доклад специального прокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года представляют большее значение для демократов, нежели для Трампа.

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«Отчет Мюллера — это отчет о нападении иностранного государства на наши выборы. И мы хотим знать об этом. Мы хотим знать об этом, чтобы иметь возможность предотвратить это в будущем», — сказала Пелоси.

Трамп отреагировал на ее выступление по американскому ТВ в твиттере, написав, что это такая «заказуха». Кроме того, он отметил, что под ее руководством палата представителей не приняла ни одного значимого закона.

«Все, что они делают, это расследуют, как выясняется, преступления, которые они спровоцировали и совершили. Заключение Мюллера об отсутствии сговора [с Россией] даже не обсуждалось, и она [Пелоси] стала катастрофой в Белом доме», — написал Трамп.

Ранее лидер демократов Нэнси Пелоси заявила о недоверии генпрокурору США.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.