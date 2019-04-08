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Украинский лидер Петр Порошенко уволил губернатора Одесской области Максима Степанова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий указ.

Отмечается, что Порошенко подписал указ об отстранении от должности Степанова.

Причины увольнения неизвестны.

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Сергей Паращенко будет временно исполнять обязанности губернатора, уточняет агентство.

Ранее агентство «Украинские новости» со ссылкой на источники в администрации украинского президента сообщило, что Порошенко уволил замглавы своей администрации Филатова.