Hill: американские журналисты поругались из-за внимания Трампа к коллегам из России

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Американский корреспондент телеканала CNN Джим Акоста ответил телеведущей телеканала Fox News Лоре Ингрэм, которая высмеяла в эфире его обиду на президента США Дональда Трампа из-за обращения с журналистами на саммите с КНДР в Ханое, пишет The Hill.

В первый день саммита во Вьетнаме Акоста раскритиковал Трампа за то, что тот не ответил на его вопросы во время совместной пресс-конференции с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

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«Джим Акоста из CNN. Он хороший человек. Он жаловался сегодня утром по телевидению — я знаю, это уже не новость — жаловался, что президент Трамп не давал слово американским СМИ на пресс-конференции саммита, а только обращался к российским и китайским журналистам. Довольно занятно и грустно, потому что он, вероятно, получит больше встряски от китайских и российских журналистов», — сказала она.

В ответ Акоста обвинил ведущую Fox News в пропаганде.

«Конечно, Лора Ингрэм поддерживает сторону российских и китайских государственных СМИ. Это люди ее типа. #ПропагандистыОбъединились», — написал корреспондент CNN Джим Акоста.

Акоста уже ссорился с Белым домом, в пул которого он входит. Из-за неподобающего поведения на предыдущих встречах с Трампом его пытались лишить аккредитации.

Ранее сообщалось, что разговор Трампа с корреспондентом Sputnik возмутил западных журналистов.