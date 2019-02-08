Тимошенко выступила против создания автономного региона в Донбассе

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выступила против инициативы о предоставлении Донбассу статуса автономного региона, передает РИА «Новости».

«Прозвучало… что нужно создать автономию на Донбассе. Это абсолютно недопустимо. Это наша территория, это наша земля», — заявила Тимошенко.

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По ее мнению, переговорный процесс по урегулированию ситуации в регионе зашел в тупик.

Ранее мэр Днепра Борис Филатов выступил против решения о переименовании Днепропетровской области в Сичеславкую.