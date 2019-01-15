Юнкер отреагировал на отказ парламента Британии от соглашения с ЕС по Brexit

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Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер призвал Лондон «прояснить свои намерения» после того, как парламент отверг предложенную премьером страны Терезой Мэй сделку с Евросюзом (ЕС) по Brexit, передает РИА «Новости».

По словам Юнкера, время почти истекло.

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«Я призываю Соединенное Королевство как можно скорее прояснить свои намерения», — сказал Юнкер.

Он добавил, что с сожалением воспринял итоги голосования, но подчеркнул, что со стороны ЕС процесс ратификации соглашения о выходе Великобритании из состава Евросюза продолжается.

Ранее в парламенте Британии предложили вынести Мэй вотум недоверия.

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