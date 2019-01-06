Мэй назвала сроки парламентского голосования по соглашению о Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в интервью «Би-би-си» заявила, что голосование в палате общин британского парламента по условиям выхода страны из состава Евросоюза планируется провести 14 или 15 января.
«Дебаты стартуют на будущей неделе и продолжатся на следующей, в течение которой и состоится голосование», — сказал Мэй.
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После этого она утвердительно ответила на вопрос ведущего о том, можно ли рассчитывать на то, что голосование пройдет 14 или 15 января.
Ранее сообщалось, что в Британии готовят тысячу полицейских на случай «жесткого» Brexit.