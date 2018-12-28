МИД назвал дату визита лидера ХАМАС в Москву

Лидер ХАМАС Исмаил Хания планирует совершить визит в Москву 15 января, сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, передает РИА «Новости».

«На 15 января у нас запланированы встречи и беседы», — сказал Богданов.

Он отметил, что Хания планирует встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с которым они должны будут обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, палестино-израильское урегулирование, ситуацию на палестинских оккупированных территориях, а также — задачу восстановления палестинского национального единства.

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Ранее сообщалось, что Лавров встретился с главой МИД Палестины.

Движение ХАМАС является одной из главных политических сил в секторе Газа. Ряд государств — Израиль, Канада, США, Япония и страны Евросоюза — признали его террористической группировкой, в Египте и Иордании движение запрещено. Россия считает ХАМАС легитимным партнером для переговоров.