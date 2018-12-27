Hill: Трамп больше не будет отвечать на вопросы по «российскому делу»

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Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что американский лидер Дональд Трамп больше не собирается отвечать на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование «вмешательства России». Об этом сообщает The Hill.

По его словам, дополнительные вопросы команды Мюллера к Трампу «возмутительны».

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Он также добавил, что письменных показаний Трампа должно быть достаточно.

Ранее в США рассказали о страшной цене «российского дела».