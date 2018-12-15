Путин выпил чаю с мальчиком, которому обещал полет на вертолете

Президент России Владимир Путин встретился с Артемом Пальяновым из Ленинградской области, которому он пообещал полет на вертолете. Об этом сообщает РИА «Новости».

Президент встретился с мальчиком и его семьей в овальном зале Константиновского дворца перед тем как провести там заседание по культуре и искусству. Пальянов — один из пяти тяжелобольных детей, которым Путин пообещал исполнить одну мечту после посещения форума добровольцев России.

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«Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, Рождеством», — сказал Путин во время чаепития с Пальяновым и его семьей.

Отмечается, что после этого Путин проводил мальчика и его семью до вертолетной площадки.

Ранее Путин рассказывал о важности отца для воспитания мальчика.