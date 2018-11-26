В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа на G20

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп встретятся на G20. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, саммит G20 будет проходить с 30 ноября по 1 декабря в Аргентине.

Реклама

«Когда именно, время [встречи] мы сообщим. Сейчас прорабатывается», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что во время аргентинского саммита G-20 в Буэнос-Айресе президент России Владимир Путин спросит американского президента Дональда Трампа о намерении США выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.