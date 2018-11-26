В Кремле отреагировали на произошедшее в Керченском проливе

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал инцидент между Россией и Украиной в Керченском проливе провокацией, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, произошедшее будет обсуждаться в Совбезе ООН 26 ноября.

«Речь идет об очень опасной провокации, поэтому, конечно, она требует особого внимания и особого разбирательства», — сказал Песков.

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Ранее глава МИД Австрии Карин Кнайсль призвала провести заседание комитета по политике и безопасности Евросоюза после инцидента в Керченском проливе.

25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Москва в ответ на эти действия закрыла пролив. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. К вечеру ВМС Украины сообщили об обстреле своих кораблей, которые после этого отправились обратно в свои порты.

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