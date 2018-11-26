Австрия призвала созвать заседание ЕС после инцидента в Азовском море

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Глава МИД Австрии Карин Кнайсль призвала провести заседание комитета по политике и безопасности Евросоюза (ЕС) после инцидента в Керченском проливе, передает ТАСС.

По словам министра, в настоящее время австрийская сторона занимается сбором и сопоставлением информации о произошедшем накануне.

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«Австрийские представители запросили проведение завтра (27.11) заседания комитета по политике и безопасности ЕС», — сказала Кнайсль.

Она добавила, что заседание нужно для того, чтобы выработать общую позицию ЕС в связи со сложившейся ситуацией.

Ранее сообщалось, что МВФ продолжит сотрудничать с Украиной в случае введения военного положения.

25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Москва в ответ на эти действия закрыла пролив. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. К вечеру ВМС Украины сообщили об обстреле своих кораблей, которые после этого отправились обратно в свои порты.

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