NBC: Трампа не ждет теплый прием в первую зарубежную поездку после выборов

Уязвленный демократами, но все же приободренный от итогов промежуточных выборов в конгресс США, американский президент Дональд Трамп готовится к визиту во Францию, где он встретится с другими мировыми лидерами, взгляды которых резко противоречат его главному лозунгу «Америка прежде всего», рассказывает американский телеканал NBC News.

В выходные Трамп посетит торжественную церемонию в Париже в честь столетия окончания Первой мировой войны. Во время этой встречи может состояться незапланированная беседа Трампа и президента России Владимира Путина. Официальная двусторонняя встреча должна состояться на саммите G20 в Аргентине. Тем не менее, вполне возможно, что в Париже Трамп и Путин проведут предметную дискуссию, поскольку оба лидера ранее неформально общались в кулуарах на полях других саммитов.

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Встреча Трампа и Путина также пройдет на фоне ожидаемого возобновления общественного внимания к «российскому делу» специального прокурора США Роберта Мюллера. Помимо этого, за несколько дней до поездки Трампа в Париж США ввели новые антироссийские санкции, которые могут утешить европейских лидеров и рассердить Москву, отмечается в материале.

Визит Трампа в Париж — своего рода утешительная поездка, поясняет телеканал. Ранее президент США поручил Пентагону организовать военный парад в Вашингтоне, однако эти планы были отменены из-за высокой стоимости, которая превысила $90 млн. Вместо этого Трамп принял приглашение президента Франции Эммануэля Макрона поучаствовать в памятных мероприятиях в Париже.

Зарубежная поездка после выборов может стать долгожданным шансом получить передышку от политических распрей внутри страны и выдвинуть на первый план внешнеполитические вопросы, говорится в материале. На этой встрече не ожидается серьезного обсуждения торговых вопросов, проблем изменения климата или напряженных американо-российских отношений. Между тем, отмечает NBC, мировоззрение Трампа вряд ли будет встречено с пониманием в Париже.