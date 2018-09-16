Трамп обвинил Мюллера в использовании «российского дела» против республиканцев

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведет расследование «российского вмешательства» в американские выборы, использует данное дело против республиканцев.

По его словам, Мюллер и демократы пытаются навредить республиканской партии на промежуточных выборах с помощью «вмешательства России».

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Он также добавил, что расследование «российского дела» стоило ему 25 пунктов поддержки в опросах.

Трамп подчеркнул, что «российская охота на ведьм» сфабрикована.

Ранее СМИ сообщили, что рейтинг одобрения Мюллера превысил показатели Трампа.