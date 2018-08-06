Трамп обвинил Клинтон в «сговоре с Россией»

Американский лидер Дональд Трамп в твиттере заявил, что бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и ее команда «сговорились с Россией».

По его словам, во время выборов президента в США Клинтон вступила в «сговор с Россией», чтобы найти на него компромат.

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Он также добавил, что «сговор» между Россией и демократами «на 100% реален».

Трамп подчеркнул, что в США необходимо провести расследование в отношении Клинтон.

Ранее Трамп заявил, что ряд стран, в числе которых Россия и Китай, продолжают вмешиваться в дела США.