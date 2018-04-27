Абэ призвал поднять российско-японские отношения на новый уровень

Японский премьер-министр Синдзо Абэ выразил желание достичь нового уровня в русско-японских отношениях. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я полон решимости, взявшись за руки с президентом (России Владимиром) Путиным и с вами — народом России — осуществить еще большее продвижение японо-российских отношений… Разве сейчас не пришло время всем нам вместе поднять японо-российские отношения на новый уровень?» — заявил Абэ.

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Как отмечается, его приветствие на форуме «Россия-Япония: Точки соприкосновения». Зачитал посол страны на российской территории Тоехиса Кодзуки.

Ранее российский посол в Японии Михаил Галузин рассказал, что поддержка японской стороной США затрудняет отношения с Россией.