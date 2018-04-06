Экс-президент Бразилии отреагировал на решение о своем аресте

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал абсурдом решение суда о своем аресте, сообщает радио CBN.

По данным радиостанции, да Силва пока не решил, сдаваться ли в руки федеральной полиции или нет, и ждет ответа от своих адвокатов.

При этом бывший президент раскритиковал решение судьи Моро, так как тот не стал дожидаться конца судебного разбирательства и подачи апелляции в срок до 9 апреля.

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Как отмечается, в настоящее время да Силва находится в Союзе металлургов Бразилии в Сан-Бернарду-ду-Кампу в штате Сан-Паулу, где участвует в митинге в свою защиту.

Ранее сообщалось, что бразильский федеральный судья Серхио Моро выдал ордер на исполнение приговора в отношении бывшего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Суд приговорил экс-президента к 12 годам тюрьмы за коррупцию. По данным следствия, да Силва и его жена получили примерно $748 тыс. от строительной компании OAS в результате незаконной схемы, связанной с государственной нефтяной компанией Petrobras.