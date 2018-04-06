Суд Бразилии выдал ордер на арест экс-президента страны

Бразильский федеральный судья Серхио Мор выдал ордер на исполнение приговора в отношении бывшего президента Луиса Инасиу Лулы да Сильвы, передает Reuters.

Как отмечается, да Сильва должен явиться в полиции до вечера 6 апреля.

Ранее сообщалось, что суд приговорил бывшего лидера Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву к 12 годам тюрьмы за коррупцию.

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Экс-президент обвиняется во взяточничестве и ряде других эпизодов коррупции. При этом перед разбирательством у да Сильвы отобрали паспорт, чтобы он не смог покинуть страну.

По данным следствия, да Силва и его жена получили примерно $748 тыс. от строительной компании OAS в результате незаконной схемы, связанной с государственной нефтяной компанией Petrobras.