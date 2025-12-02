Залужный намекнул на возвращение на Украину. Почему его ждут в Киеве?

Залужный намекнул на возвращение на Украину, опубликовав фото с подписью о доме

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный намекнул на возможное возвращение на Украину, опубликовав в соцсетях фото с подписью «Дома лучше», сообщают украинские СМИ. Ранее британская газета The Times заявила, что только Залужный может стать потенциальной заменой президенту Владимиру Зеленского на фоне коррупционного скандала. В свою очередь в Раде заявили, что экс-главком ВСУ может возглавить «временное правительство».

Бывший главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный намекнул на возможное возвращение на Украину, сообщает издание «Страна.ua».

Портал обратил внимание на фото Залужного в соцсетях, где он вместе с женой запечатлен на фоне новогодней елки.

«Дома лучше», — гласит подпись к фото.

На заднем плане виден кофейный автомат с надписями на украинском языке. Издание отмечает, что «других подробностей о возвращении экс-главкома на Украину пока нет».

Замена Зеленского или будущий премьер?

Британская газета The Times 30 ноября опубликовала материал, в котором утверждалось, что Залужный является единственным человеком, способным заменить нынешнего президента Украины Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала с членами его ближайшего окружения.

«Опрос, проведенный в октябре социологической компанией Socis, показал, что Залужный может победить Зеленского в потенциальных будущих выборах. Его популярность в основном обусловлена его статусом героя войны, который возглавил оборону страны на начальном этапе», — пишет The Times.

Газета указывает, что отставка Залужного с поста главкома ВСУ в 2024 году была воспринята многими как попытка Зеленского устранить политического оппонента.

При этом источники The Times в окружении Залужного сообщили изданию, что, несмотря на популярность, он вряд ли будет претендовать на должность главы государства.

«Один из людей, тесно сотрудничавших с генералом, рассказал, что за это время практически ничего не узнал о его политических взглядах и о том, кого он мог бы выбрать в качестве политических советников», — отмечает газета.

Еще в августе американская журналистка Кэти Ливингстон сообщала, что Залужный и его окружение якобы ведут подготовку к президентским выборам на Украине.

По ее утверждениям, в команду экс-главкома ВСУ входят генерал Сергей Наев, депутат Рады Виктория Сюмар и замглавы Национального антикоррупционного бюро Украины Полина Лысенко. Ливингстон добавила, что на текущем этапе деятельность штаба Залужного имеет неофициальный характер, а сама предвыборная кампания пока не анонсирована.

Депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью на украинском YouTube-канале «Суперпозиция» заявила, что Залужный может вернуться на родину, якобы чтобы возглавить временное правительство.

«Скорее всего, что вернется Залужный, наши западные партнеры очень видят его главой, как говорится, временного переходного правительства», — сообщила Скороход.

Она утверждает, что бывшего главкома ВСУ во главе переходного правительства хотят видеть как США, так и Великобритания. Анна Скороход также заявила, что задачами правительства станут ведение переговоров об урегулировании с Россией, подписание соглашения о прекращении огня и подготовка к президентским выборам.

Бывший советник офиса президента Алексей Арестович в своем Telegram-канале заявил, что Зеленскому на фоне коррупционного скандала нужно было «сдать» Ермака и кабмин, «приехать в Раду, призвать к единству», а также назначить Валерия Залужного премьер-министром.

Что говорит Залужный о будущем Украины

30 ноября экс-главком ВСУ поддержал идею заключения мирного соглашения при отсутствии «полной победы» над Россией.

«Подавляющее большинство войн завершается или взаимным поражением, или каждая сторона уверена, что победила, или другие варианты», — отметил экс-главком ВСУ.

Он добавил, что мир «даже в ожидании следующей войны» дает шанс на проведение реформ, восстановление страны и возвращение в нее граждан.

А в статье для газеты The Telegraph Залужный заявил, что одной из гарантий безопасности для Украины может стать размещение на ее территории ядерного оружия. По его словам, формирование «безопасного и защищенного государства» невозможно без эффективных гарантий.

«Такие гарантии безопасности могли бы включать: вступление Украины в НАТО, размещение ядерного оружия на территории Украины или размещение крупного воинского контингента, способного противостоять России», — написал Залужный.