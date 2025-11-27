«Подслушивать нельзя»: Путин заявил об ответственности за «сливы» телефонных разговоров

За «сливы» телефонных разговоров может грозить уголовная ответственность. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке, трансляцию ведет Кремль в Telegram-канале.

«Знаете, что касается этих «сливов». Это может фейки какие-то. Может быть, действительно подслушанные разговоры. Вообще-то это уголовное наказание — подслушивать. У нас во всяком случае подслушивать нельзя», — сказал глава государства.

До этого агентство Bloomberg распространило информацию о документе неясного происхождения, в котором, как утверждается, помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф обсуждали мирный план по Украине, который американцы якобы должны были «представить как свой».

26 ноября Ушаков заявил, что Россия не занимается «сливом» в прессу закрытых разговоров с иностранными политиками. По его словам, он часто разговаривает с Уиткоффом, но содержание их контактов он не комментирует, поскольку они носят закрытый характер.

Ранее в Кремле назвали преувеличенным значение «слива» разговора Уиткоффа и Ушакова.