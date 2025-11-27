На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Подслушивать нельзя»: Путин заявил об ответственности за «сливы» телефонных разговоров

Путин: утечка телефонных разговоров может привести к уголовной ответственности
true
true
true

За «сливы» телефонных разговоров может грозить уголовная ответственность. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке, трансляцию ведет Кремль в Telegram-канале.

«Знаете, что касается этих «сливов». Это может фейки какие-то. Может быть, действительно подслушанные разговоры. Вообще-то это уголовное наказание — подслушивать. У нас во всяком случае подслушивать нельзя», — сказал глава государства.

До этого агентство Bloomberg распространило информацию о документе неясного происхождения, в котором, как утверждается, помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф обсуждали мирный план по Украине, который американцы якобы должны были «представить как свой».

26 ноября Ушаков заявил, что Россия не занимается «сливом» в прессу закрытых разговоров с иностранными политиками. По его словам, он часто разговаривает с Уиткоффом, но содержание их контактов он не комментирует, поскольку они носят закрытый характер.

Ранее в Кремле назвали преувеличенным значение «слива» разговора Уиткоффа и Ушакова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами