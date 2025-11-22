Спецоперация «Путь»: после диверсий к охране железной дороги в Польше привлекли армию

Премьер-министр Польши Дональд Туск на месте взрыва на железной дороге на линии Варшава-Люблин в Мике, Польша, 17 ноября 2025 года

Для проведения полицейской спецоперации «Путь» на объектах железной дороги Польши власти страны привлекут части и подразделения вооруженных сил. Акция стала ответом на несколько диверсий, ранее случившихся на железнодорожных путях по направлению к Украине. В медийном пространстве Польши происшествия вызвали большой отклик, на эту тему высказывались первые лица страны. В случившемся обвинили двоих граждан Украины, которые, по мнению польской стороны, «работают на Россию». В Москве к этим событиям отнеслись скорее с иронией, обратив внимание на возможную связь с грядущим прекращением выплат властями Польши украинским беженцам.

Президент Республики Польши Кароль Навроцкий подписал постановление об использовании частей и подразделений вооруженных сил страны для оказания помощи правоохранительным органам в проведении спецоперации «Путь» на объектах железной дороги. Об этом сообщила Главная комендатура полиции республики.

«Целью операции является противодействие актам саботажа и диверсий на территории железнодорожной инфраструктуры, а также защита безопасности, порядка и спокойствия в общественных местах»,

— говорится в публикации.

Комендатура полиции отмечает, что спецоперация будет заключаться в совместном патрулировании и наблюдении за соблюдением общественного порядка, а также «готовности к немедленному реагированию с использованием воздушных судов в случае угрозы». Это стало следствием недавнего введения третьего (повышенного) уровня тревоги на польских железнодорожных объектах.

Третий уровень тревоги При третьем уровне тревоги ведется круглосуточное дежурство на охраняемых объектах с участием должностных лиц, ответственных за действия властей в случае террористических актов. Проверяется наличие мест временного размещения населения при эвакуации и минимизация гражданского присутствия на самих объектах и прилегающих территориях. В ряде случаев может быть установлен строгий контроль за людьми и транспортными средствами на въезде и выезде. Третий уровень тревоги на железной дороге был введен 20 ноября, на всей территории Польши в настоящее время действует менее строгий второй уровень тревоги.

Вчера, 21 ноября, польское издание Business Insider сообщило о начале спецоперации «Горизонт» по усилению защиты ключевых элементов железнодорожной и автомобильной инфраструктуры в Польше. К действиям привлечено до 10 тыс. солдат, оснащенных в том числе разведывательными беспилотниками. В мониторинге уязвимых мест их будут поддерживать другие службы.

Решение о начале операции принял президент Кароль Навроцкий по инициативе министерства обороны, МВД и Генерального штаба Войска польского.

«Это является ответом на недавние инциденты, в том числе взрыв части пути на трассе Варшава — Дорохуск и повреждение энергетической тяги в районе станции Голубь на Люблинщине. Оба события, приписываемые сотрудничающим с российскими спецслужбами украинцам, вызвали необходимость усиления превентивных действий», — отмечается в публикации.

По информации Business Insider, для проведения операции создано оперативное командование, которому отданы в распоряжение различные армейские части и подразделения территориальной обороны, включая «войска обороны киберпространства». По словам представителя генштаба Войска польского генерала Кшиштофа Кароля, приоритетом операции будет «обеспечение защиты ключевых транспортных узлов, имеющих значение как для экономики, так и для поддержки Украины». При этом присутствие военных носит «не только защитный, но и сдерживающий характер против потенциальных угроз».

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что эти действия «будут продолжаться до тех пор, пока это необходимо, а при необходимости силы будут увеличены».

Какие диверсии произошли

Диверсии, о которых идет речь, были зафиксированы в Польше в ноябре и не нанесли серьезного ущерба, но вызвали большой общественный резонанс.

Премьер-министр Дональд Туск сообщал, что первый случай «заключался в установке стального хомута на пути, который, вероятно, привел бы к сходу с рельсов поезда». Второй — в подрыве заряда пластида малой мощности на железнодорожных путях, что также не привело к каким-либо существенным последствиям: машинист проезжавшего поезда даже не заметил случившегося. Наконец, третий случай заключался в повреждении контактной электросети, которую замкнули с помощью перекинутой через провода цепи. Это привело к остановке пассажирского поезда с 475 пассажирами на борту. Во всех случаях никто не пострадал, однако на месте были оставлены заметные улики (мобильный телефон, 300 метров провода, с помощью которого осуществили подрыв, и т.д.).

В случившемся обвинили двоих граждан Украины, якобы «сотрудничающих с Россией». По версии польских правоохранительных органов, Евгений Иванов и Александр Кононов приехали из соседней Белоруссии и отбыли потом обратно. В МИД Белоруссии подтвердили въезд в страну двух украинских граждан, подозреваемых в совершении теракта на территории Польши, и сообщили, что ведется их розыск.

«Кусать кормящую руку»

Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова в интервью ТАСС предположила, что диверсия на железнодорожных путях в Польше, в которой обвиняют граждан Украины, может быть связана с решением прекратить выплаты украинским беженцам.

«Любопытный факт, что этот инцидент произошел после публикации новостей о том, что поляки со следующего года прекращают выплачивать пособия украинским беженцам. Конечно, все детали произошедшего установит следствие, но уже сейчас можно обратить внимание на некую связь между этими двумя событиями», — сказала Никонорова.

Она отметила «восхитительную» способность Украины кусать кормящую руку», которая в данном случае могла заключаться в разрушении железнодорожных путей, по которым происходят поставки для ВСУ. Кроме того, по ее словам, диверсия могла быть проведена, чтобы возложить ответственность на Россию.