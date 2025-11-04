«Не хотим быть получленом». Когда Киев начнет предметные переговоры о принятии в ЕС

Переговоры по существу о вступлении Украины в ЕС могут начаться в 2025 году

Переговоры о возможности вступления Украины в Евросоюз, возможно, начнутся уже до конца 2025 года. Об этом говорится в пресс-релизе, выпущенном Европейской комиссией (ЕК) 4 ноября. Согласно документу, в настоящее время Киев выполнил три из шести основных требований, предъявляемых к кандидатам. В правительстве Украины полагают, что переговоры могут завершиться к концу 2028 года. В Еврокомиссии по этому поводу выражают осторожный скепсис, а в Венгрии недавно заявляли, что не допустят приема Украины в Евросоюз раньше других кандидатов, которые ждут этого уже много лет.

Еврокомиссия ожидает, что переговоры с Украиной о членстве страны в Евросоюзе начнутся до конца 2025 года. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте организации. В документе констатируется, что одиннадцать стран-кандидатов «продолжают свой путь в ЕС», но находятся на разных стадиях выполнения условий, от «значительного прогресса» до «фактического приостановления» процесса вступления.

«Украина по-прежнему твердо привержена курсу на вступление в ЕС, успешно завершила процесс отбора и продвинулась вперед в реализации ключевых реформ», — говорится в заявлении ЕК.

В документе сообщается, что к настоящему времени Киев выполнил три из шести основных требований к кандидатам: «основы (фундаментальные принципы)», «внутренний рынок» и «внешние связи». Еврокомиссия полагает, что до конца 2025 года страна продвинется по оставшимся кластерам: «конкурентоспособность и инклюзивный рост», «зеленая политика» и «ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность». После чего переговоры о вступлении могут быть запущены.

«Правительство Украины заявило о своем намерении предварительно завершить переговоры о вступлении в ЕС к концу 2028 года. Комиссия готова поддержать эту амбициозную цель, но считает, что для ее достижения необходимо ускорить темпы реформ, особенно в том, что касается основополагающих принципов, в частности верховенства права», — отмечается в пресс-релизе ЕК.

В другом, более подробном документе Еврокомиссии отмечается, что актуальной проблемой Украины остается жестокое обращение с заключенными.

«Пытки и жестокое обращение по-прежнему вызывают озабоченность в тюремной системе Украины», — говорится в документе.

При этом ЕК отмечает «некоторые позитивные изменения в плане правовых гарантий, материальных условий в отдельных учреждениях» и расширение возможностей правоохранительных органов по расследованию утверждений о пытках.

Венгрия против

С аналогичной рекомендацией о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС Еврокомиссия выступала в 2024 году, однако их практический запуск был заблокирован Венгрией из-за притеснений венгерского меньшинства на Украине. Вполне вероятно, что Будапешт поступит аналогичным образом и в этот раз. В июле текущего года премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Украина не должна вступить в Евросоюз по ускоренной процедуре, как этого хочет Брюссель, пока Черногория ждет присоединения уже 15 лет.

«Черногория ждала 15 лет, чтобы стать членом Евросоюза. Благодаря упорному труду она выполнила все критерии вступления. Сегодня есть только одно препятствие для ее вступления: сам Брюссель. В Брюсселе решили затолкать Украину в ЕС по ускоренной процедуре. Нет ни одного рационального аргумента, чтобы принимать Украину в ЕС и заставлять Черногорию ждать 15 лет!» — написал Орбан.

Недавно, в октябре, глава МИД Венгрии Петер Сийярто напомнил, что при нынешнем правительстве Будапешт не допустит вступления Украины в ЕС.

«В настоящее время причина, по которой содержательные переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз не были начаты, заключается в том, что Венгрия не поддерживает это и, если хотите, накладывает вето на такое решение », — заявил Петер Сийярто.

Глава МИД отметил, что на заседаниях Европейского совета венгерское правительство постоянно говорит о том, что начать переговоры о вступлении Украины в ЕС невозможно.

Парламентские выборы в Венгрии пройдут в апреле 2026 года. В случае проигрыша Христианско-демократической партии «Фидес» во главе с Виктором Орбаном позиция Будапешта о вступлении Украины в Евросоюз теоретически может измениться.

«Испытательный срок»

Евросоюз может назначить «испытательный срок» новым членам, чтобы они в какой-то момент не оказались «новой Венгрией», которая идет вразрез общей политике сообщества. Об этом, как сообщает британское издание Financial Times, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

«Я не хочу прослыть комиссаром, привносящим троянских коней, которые будут действовать через пять, десять или пятнадцать лет», — заявила Кос.

Испытательный срок может длиться несколько лет с возможностью исключения из блока в случае «отхода от демократических принципов».

Президент Украины Владимир Зеленский уже высказался против вступления Украины в ЕС с «испытательным сроком».

«Если мы говорим о членстве в ЕС, то оно должно быть полностью исполнено. ... На мой взгляд, вы не можете быть полуактивным или получленом ЕС», — заявил Зеленский, слова которого приводит «Страна.ua».

Что с Грузией и Молдавией?

Помимо Украины, в пресс-релизе Еврокомиссии упомянуты еще две постсоветские страны: Молдавия и Грузия. Их прогресс на дороге вступления в Евросоюз оценен очень по-разному.

Молдавия «значительно продвинулась на пути к вступлению в ЕС, успешно завершив процесс проверки». В Кишиневе, как и в Киеве, правительство заявило о стремлении завершить переговоры о вступлении к 2028 году, Еврокомиссия намерена поддержать эту «амбициозную, но достижимую цель».