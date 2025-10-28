Призвала мочить «охранителей», поссорилась с Соловьевым: за что Татьяну Монтян признали экстремисткой

Пророссийского блогера, юриста и публициста Татьяну Монтян внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Соответствующая запись появилась в реестре ведомства. Причины внесения официально не называются, однако сама Монтян в соцсетях пояснила, что по заявлению неких лиц против нее уже около двух месяцев расследуется уголовное дело о призывах к экстремистской деятельности. В свою очередь, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина признала, что направляла в МВД обращения по поводу Монтян, так как к ней с жалобами на блогера обращалось «большое количество граждан».

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов блогера, юриста и публициста Татьяну Монтян. Соответствующая запись под номером 11244 появилась на сайте ведомства.

«Монтян Татьяна Николаевна, 29.08.1972 г. р., г. Керчь Крымской области УССР», — гласит запись в реестре.

Причины внесения Монтян в список экстремистов не называются.

Пояснения Монтян

Сама Монтян прокомментировала случившееся в своем Telegram-канале. По ее словам, внесение в список Росфинмониторинга связано с тем, что против нее еще 1 сентября возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ — «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Затем ее «автоматически включили в перечень лиц, в отношении которых имеется информация об их причастности к экстремистской деятельности».

«Дело не стоит выеденного яйца. Официально меня хотят привлечь к ответственности за фразу «охраноту мочить безо всякого сожаления» от 2022 года», — написала Монтян.

«Охранота» «Охранотой» Монтян называет «охранителей» — этим термином в некоторых интернет-кругах описывают российских пропагандистов разных порядков. Согласно толковому словарю Ушакова, «охранитель — консерватор, ретроград, реакционер». В XIX веке «охранителями» в России называли приверженцев имперской идеологии.

По словам блогера, 3 октября у нее изъяли все гаджеты и с тех пор правоохранительные органы ищут в них «какой-то жуткий компромат, вот уже месяц не могут его найти и не найдут, потому что его там нету». Монтян полагает, что «кое-кому перешла дорогу своими публикациями, в частности, о прекрасных вещах, творящихся на новых территориях РФ», но не уверена в этом на сто процентов.

«Видимо, среди кляузников нашлись люди достаточно влиятельные для того, чтобы ФСБ пришлось реально расследовать мое дело и тратить время на поиски того, чего нет», — отметила Монтян.

Официальных объяснений Росфинмониторинг не давал. Однако до скандала ведущий «Соловьёв Live» Борис Якеменко обвинил Монтян в хищении средств, собранных якобы на поддержку российских военных. Он заявил, что публицистка потратила пожертвования на квартиру в Москве стоимостью 25 млн руб. К его обвинениям присоединился и сам Владимир Соловьёв. Монтян ответила телеведущему серией резких заявлений.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, в свою очередь, прокомментировала внесение Татьяны Монтян в список террористов и экстремистов.

«Ранее большое количество граждан обращались в связи с дискредитацией армии в публикациях блогера, мы направили соответствующее обращение в МВД», — написала Мизулина.

Об уголовном деле против Татьяны Монтян высказался и военный блогер Юрий Подоляка.

«И с какого рожна за это лепить статью 280 УК РФ, лично мне непонятно. А потому пока все это дело смахивает на заказную расправу с человеком, который кому-то очень сильно надоел (и у кого есть определенный административный ресурс его «заказать»). Ну да, она несдержанная. Резкая. Грубая. Да, все это ее не красит, но все это уголовно НЕ наказуемо. Почему тогда такая избирательность? Вопросов это дело, действительно, вызывает очень много. И оно в таком виде точно не идет на пользу делу. Если она украла деньги на сборах — сажайте. Если работала на врага — сажайте. Но за вот это...» — написал он в своем Telegram-канале.

«Понимали, что Киев может пасть»: Столтенберг рассказал, как отказал умолявшему Зеленскому Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг признался, что в 2022 году отказал «умоляющему» Владимиру Зеленскому... 28 октября 10:57

Кто такая Татьяна Монтян

Татьяна Монтян родилась в 1972 году в Керчи (Крым). В возрасте 12 лет переехала в Херсон. Еще до распада СССР поступила в Московский государственный университет, который окончила в 1994 году по специальности «конституционное право». Вернулась на Украину, работала адвокатом. Среди ее подзащитных были как члены националистического объединения УНА-УНСО (организация запрещена в России), так и украинский блогер Руслан Кацабов, в 2016 году активно выступавший против мобилизации на Украине.

В период с 2012 по 2015 год несколько раз баллотировалась в Верховную раду, но не набирала нужного количества голосов. Во время Евромайдана 2014 года читала публичные лекции по праву на сцене. С 2014 года неоднократно ездила в командировки в Донбасс.

После возбуждения уголовного дела против Монтян в сети разошлось видео, на котором публицистка дает неизвестному журналисту интервью и отвечает на вопросы о референдуме в Крыму. В ролике она грубо критикует президента России Владимира Путина и опровергает результаты голосования о присоединении полуострова к России.

В феврале 2022 года по приглашению МИД РФ приняла участие в заседании Совбеза ООН в качестве украинского гражданского активиста. В своей речи она обвинила Киев в нежелании выполнять Минские соглашения и назвала Украину «колонией Запада».

Свою позицию в то время она излагала так: «Действующая украинская власть строилась на крови, сейчас она тонет в ней и в итоге утонет. Майдан привел к гражданской войне, а коллективный Запад идет войной на Россию, выбрав в качестве тарана несчастную Украину. Сейчас Россия вступила в эту войну, но, на мой взгляд, спецоперацию нужно было начинать еще в 2014 году, не надеясь договориться с западными «партнерами»».

Донецк она называла «кровавым щитом, прикрывающим Россию от коллективного Запада».

На Украине это не осталось незамеченным: против нее возбудили уголовное дело по четырем статьям УК: «действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя либо захват государственной власти»; «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»; «коллаборационистская деятельность»; «оправдание, признание правомерным или отрицание вооруженной агрессии против Украины». Монтян внесена в черный список украинского сайта «Миротворец».

В 2023 году Монтян получила российское гражданство, с той поры она работает в Russia Today. О ее увольнении издание пока не сообщали.

В последнее время у нее обострился конфликт с известным телеведущим Владимиром Соловьевым, они резко высказывались друг о друге в своих Telegram-каналах.