«Понимали, что Киев может пасть»: Столтенберг рассказал, как отказал умолявшему Зеленскому

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг признался, что в 2022 году отказал «умоляющему» Владимиру Зеленскому в создании бесполетной зоны над Украиной из-за возможного вовлечения альянса в конфликт с Россией. По словам генсека, в НАТО понимали, что Киев в опасности из-за наступления российских войск, но опасались сбивать самолеты РФ. С 2022 года Киев продолжает просить союзников о закрытии неба над страной, и в 2025 году некоторые европейские государства начали менять позицию по этому вопросу.

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в разговоре с датским телеканалом TV2 заявил, что в самом начале СВО отказал «умоляющему» о помощи президенту Украины Владимиру Зеленскому, опасаясь, что блок будет вовлечен в военный конфликт.

«Когда российские силы были в окрестностях Киева, он [Зеленский] умолял меня, чтобы я закрыл воздушное пространство [над Украиной] <...> Это было болезненно, но я объяснил, что, если НАТО перекроет воздушное пространство, первым делом нам нужно было бы устранить всю российскую противовоздушную оборону, потому что мы не могли бы летать в пространстве, где российские ракеты могут стрелять по самолетам НАТО. Нам нужно было бы сбивать российские самолеты над украинской территорией, и тогда НАТО участвовала бы в войне», — объяснил Столтенберг.

Экс-генсек добавил, что разговор был для него болезненным. Он понимал, что Киев мог пасть, но Зеленскому все равно не помог. При этом российский президент Владимир Путин говорил, что у ВС РФ не было задачи штурмовать украинскую столицу, а войска должны были мотивировать власти страны к переговорам.

«И, как ни странно, в результате действительно удалось выйти на договоренности, которые в принципе устраивали и Москву, и Киев», — говорил Путин.

«Летающий Чернобыль»: как в мире отреагировали на испытания новой ракеты «Буревестник» Россия объявила об успешных испытаниях оружия нового класса — крылатой ракеты «Буревестник»... 27 октября 23:09

Бесполетная зона на Украине

Киев неоднократно на протяжении конфликта просил союзников о создании бесполетной зоны над Украиной, чтобы обезопасить страну от военных самолетов РФ.

В сентябре обсуждение активизировалось — западные страны вновь задумались над закрытием неба над Украиной, поскольку на территории Польши и Румынии обнаружили беспилотники, писала The New York Times. При этом среди европейских стран сохранились опасения относительно такого решения. NYT пишет, что оружие НАТО может не остановить российские дроны, что покажет беспомощность альянса. Кроме этого, для создания бесполетной зоны нужны дорогостоящие ракеты, что потенциально истощит арсеналы западных стран.

Российская сторона опровергла причастность к прилетам БПЛА в Польшу и Румынию, а также неоднократно заявляла об отсутствии планов нападения на страны НАТО. При этом к обсуждению создания бесполетной зоны над Украиной в Москве отнеслись резко негативно.

«Возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будет означать только одно — войну НАТО с Россией», — заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Несмотря на это, в Европе есть страны, высказавшие готовность сбивать российские воздушные цели, если они залетят на их территорию. Об этом, в частности, заявлял министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна 27 октября:

«Очень легкий ответ, как говорит президент Трамп. Мы будем их [цели] перехватывать и сбивать. И протокол НАТО по этому поводу существует уже 20 лет. НАТО готово защищать свою территорию с первой секунды, с первого толчка».

Он утверждает, что воздушное пространство страны уже нарушали российские МиГ-31, а самолеты альянса «были готовы действовать, если бы увидели непосредственную угрозу нашему суверенитету и независимости».

19 сентября три российских истребителя якобы на 12 минут вошли в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло. Тогда Москва обозначила, что МиГ-31 летели из Карелии в Калининградскую область над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии больше трех километров от эстонского острова Вайндло. Позднее Fox News сообщил, что генсек НАТО Марк Рютте якобы накричал на эстонского премьер-министра Кристена Михала во время обсуждения произошедшего, так как Эстония использовала четвертую статью договора для созыва консультации (четвертая статья позволяет любому государству-члену НАТО выносить на обсуждение вопросы, касающиеся его территориальной целостности, независимости или безопасности, если оно считает, что находится под угрозой). Утверждается, что Рютте осудил частое использование этой статьи, так как это может привести к ослаблению договора.