Красные линии: Бельгия назвала требования для «репарационного» кредита Киеву за счет активов России

Бельгия, выдвинув ЕС ряд требований в вопросе использования замороженных активов России для финансирования «репарационного» кредита Украине, обозначила «красные линии» в этом вопросе. В частности, Брюссель потребовал отказаться от поддержки любых мер, которые могут быть истолкованы как конфискация. Подробнее о других условиях и позиции российских властей — в материале «Газеты.Ru».

Бельгия обозначила «красные линии» в вопросе использования замороженных активов России для финансирования «репарационного» кредита Украине на сумму €140 млрд , выдвинув Евросоюзу ряд требований. Об этом со ссылкой на заявление бельгийского премьера Барта Де Вевера сообщила газета Politico.

В списке оказались «отказ от поддержки любых мер, которые могут быть истолкованы как конфискация активов», а также предоставление государствами ЕС «юридически обязывающих, строго реализуемых гарантий того, что европейские страны разделят все текущие и будущие риски» как для Euroclear (бельгийская компания, предоставляющая услуги по расчетам, клирингу и хранению ценных бумаг для международных и внутренних сделок на различных рынках), так и для Бельгии. По словам Де Вевера, эти гарантии не могут быть ограничены €170 млрд, которые Еврокомиссия (ЕК) предлагает мобилизовать.

Кроме этого, премьер-министр Бельгии потребовал заключить соглашение «о немедленном погашении задолженности, если Euroclear потребуется вернуть активы России, например, после достижения мирного договора».

«Различие между репарационным кредитом и конфискацией на самом деле чрезвычайно узкое. Если эти активы останутся обездвиженными в течение длительного периода времени, такая договоренность может рассматриваться как квазиконфискация», — отметил Де Вевер.

Он также добавил, что схема ЕК может нарушить двусторонние инвестиционные договоры Бельгии и Люксембурга с Россией.

«Репарационный» кредит

С предложением предоставить Украине «репарационный» кредит, финансируемый из заблокированных активов России, в конце сентября выступил канцлер Германии Фридрих Мерц. В статье для Financial Times (FT) он призвал «применить действенный рычаг, который разрушит циничную игру российского президента».

«Германия была и остается осторожной в вопросе конфискации активов российского Центробанка, замороженных в Европе, и на то есть веские причины. Необходимо учитывать не только вопросы международного права, но и фундаментальные вопросы, касающиеся роли евро как мировой резервной валюты. Но это не должно нас сдерживать», — написал политик.

Глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа впоследствии заявляла, что добиться от властей Евросоюза предоставления так называемого «репарационного кредита» — главная финансовая цель Киева на 2026 год.

Однако против такого шага выступила Бельгия — Брюссель, по данным FT, сразу отказался принимать эту идею. Франция и Люксембург, в свою очередь, выразили обеспокоенность правовыми последствиями.

На фоне этого Евросоюз усилил давление на Бельгию, требуя разрешить использование замороженных российских активов на сумму около €190 млрд, находящихся в системе Euroclear, для дальнейшего предоставления Украине. ЕС хочется договориться о кредите к декабрю, а первые выплаты запланированы на второй квартал 2026-го. Ожидается, что Киев вернет средства только после того, как получит репараций от России.

Евросоюз ничего сделать не сможет

Директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что угрозы Евросоюза конфисковать российские активы ни на чем не основаны.

«Все российские активы находятся в двух бельгийских депозитариях, которые действуют по бельгийскому законодательству, а не по европейскому. Соответственно, без судов, которые бы могли принудить бельгийское правительство отдать деньги, Евросоюз ничего сделать не сможет», — пояснил эксперт.

Он добавил, что пока Евросоюз не готов дать гарантии Бельгии, все «пугалки» о конфискации активов — «это не что иное, как надувание щек».

«Конфискации в ближайшей перспективе не будет еще и потому, что есть ряд правительств, в частности Саудовская Аравия, которые выступили с предупреждением, что в случае конфискации российских денег эти страны изымут свои собственные активы из всех банков Европы», — подытожил экономист.