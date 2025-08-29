«Беспрецедентный визит». В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине

Ушаков: переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут за чашкой чая в узком составе

Президент России Владимир Путин проведет несколько встреч с председателем КНР Си Цзиньпином во время официального визита в Китай, сообщили в Кремле. Запланированы переговоры в формате «один плюс четыре» за чашкой чая, расширенные консультации с делегациями, а также участие в параде по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Российский лидер намерен обсудить с китайским коллегой ситуацию на Украине, Ближнем Востоке и итоги переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Президент России Владимир Путин и председатель Си Цзиньпин проведут переговоры за чашкой чая . Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, у российского лидера будет несколько встреч с главой КНР в разных форматах. Так, 2 сентября пройдет трехсторонняя встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха.

Затем состоятся переговоры лидеров России и Китая в расширенном составе с участием делегаций.

Помощник президента РФ уточнил, что беседа Путина и Си за чаем пройдет в формате «один плюс четыре», так как с российской стороны в ней примут участие сам Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов и замглавы администрации президента Максим Орешкин.

Всего в делегацию войдут более 30 представителей власти и бизнеса. Также предусмотрен рабочий завтрак.

Ушаков сообщил, что Путин намерен проинформировать Си о переговорах с президентом США Дональдом Трампом, прошедших 15 августа на Аляске, а также обсудить ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке. В Кремле добавили, что российский лидер проведет встречи и с другими зарубежными коллегами, в частности с президентом Сербии Александаром Вучичем.

Почетный гость

Юрий Ушаков также сообщил, что президент РФ будет главным гостем парада по случаю окончания Второй мировой войны.

«Наш президент в качестве главного гостя, это китайские представители всячески подчеркивают, будет присутствовать на праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны», — сказал помощник президента РФ.

Он также сообщил, какое место займет на церемонии российский лидер.

«Как китайские коллеги нас проинформировали, наш президент на параде будет сидеть по правую руку от Си Цзиньпина, а председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики — по левую», — рассказал Ушаков.

Военный парад на знаменитой площади Тяньаньмэнь в Пекине пройдет 3 сентября, КНР ожидает, что в торжественных мероприятиях примут участие 26 иностранных лидеров.

Редкая возможность

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит Владимира Путина в Китай будет «беспрецедентным». Представитель Кремля также сказал, что отношения Москвы и Пекина являются «привилегированными».

«Если говорить о наших отношениях с Китаем, то эти отношения особого, привилегированного, стратегического партнерства. И мы дорожим этими отношениями, это действительно партнерские отношения», — сказал Песков.

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй также заявил, что встреча Путина и Си в Пекине будет «знаковой».

Агентство Bloomberg отмечает, что во время этого визита Владимиру Путину выпадет «редкая» возможность одновременно пообщаться не только с Си Цзиньпином, но и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который впервые за шесть лет посетит Китай.

Bloomberg указывает, что трехсторонний саммит будет особенно актуальным на фоне введения США тарифов в отношении Китая и Индии за закупки российской нефти.

Агентство отмечает, что с начала 2023 года именно Индия и Китай приобрели более половины всего объема экспорта российских энергоресурсов. Еще одной темой переговоров может стать проект газопровода «Сила Сибири — 2», пишет Bloomberg.

В Кремле сообщили, что официальный визит Владимира Путина в Китай продлится с 31 августа по 3 сентября. В рамках поездки запланировано его участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине. После завершения саммита российский лидер посетит Пекин, где состоятся мероприятия в рамках официального визита по приглашению китайского руководства.

Это будет второй визит Путина в Китай за последние полтора года — предыдущий состоялся в мае 2024 года. В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин посещал Россию в мае 2025 года для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.