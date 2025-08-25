«Позиция ясна и последовательна»: Китай отказался отправлять военных на Украину

Китай не будет отправлять своих военных на Украину в качестве гарантий безопасности, заявили в МИД КНР. Ранее о готовности Пекина к размещению в зоне конфликта миротворцев «на основе мандата ООН» писало германское издание Welt. Киев выступает резко против присутствия в стране китайских военных, а Москва в свою очередь открыта к участию Китая в урегулировании конфликта. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Китай не будет отправлять свой миротворческий контингент на Украину в рамках гарантий безопасности, обозначил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь во время брифинга.

«Данная информация не соответствует действительности. Позиция Китая по украинскому вопросу ясна и последовательна», — сказал он (цитата по ТАСС).

23 августа немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на источник в китайском правительстве сообщила, что КНР якобы готова пойти на такой шаг, если «миротворческие силы будут развернуты на основе мандата Организации Объединенных Наций».

ЕС и Украина против Китая

Некий высокопоставленный европейский дипломат сказал Welt am Sonntag, что согласие Китая на размещение своей миссии на Украине может в целом поспособствовать согласованию этого пункта в мирном соглашении. Однако «существует также риск того, что Китай будет в первую очередь заниматься шпионажем на Украине и, в случае конфликта, займет явно пророссийскую позицию, а не нейтральную». Также многие члены ЕС не хотят заранее предоставлять потенциальным миротворцам мандат ООН.

Россия в целом негативно относится к размещению западных войск на Украине. При этом в августе глава МИД Сергей Лавров обозначил, что любые гарантии безопасности, в том числе с привлечением миротворческих сил, нужно заключать с участием России и, возможно, Китая.

21 августа украинский президент Владимир Зеленский обозначил, что против участия Китая.

«Нам не нужны гаранты, которые не помогают Украине и не помогли ей в тот момент, когда она действительно в этом нуждалась. Мы нуждаемся в гарантиях безопасности только от тех стран, которые готовы нам помочь», — пояснил украинский лидер.

Ранее во время телефонного разговора с премьер-министром Канады Марком Карни он сказал, что антироссийские санкции должны сохраняться, пока Украина не получит четких гарантий безопасности. Зеленский хочет, чтобы США так же помогали Украине, как они это делают для Израиля.

«Мы не говорим о гарантиях безопасности до тех пор, пока конфликт не завершится. И, разумеется, россияне будут частью разговора о том, как этот конфликт завершить. Так что, конечно, у них будет в этом какая-то доля участия», — заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время брифинга.

Гарантии безопасности

В данный момент стороны до конца не согласовали, как именно будут выглядеть гарантии безопасности для Украины.

По данным Welt am Sonntag, не исключено, что в случае нападения на Киев европейцы окажут военную поддержку, аналогичную пятой статье Устава НАТО. Украина будет держать первую линию обороны, европейские и неевропейские страны сформируют вторую, а США окажут поддержку с воздуха. Кроме этого, в мирное время ЕС поможет подготовить украинских военных, передаст им необходимое оружие, поможет в развитии оборонной промышленности, в сборе разведывательной информации, наладит экономическое сотрудничество и при необходимости введет санкции. Также постепенно Украину примут в ЕС.

Издание пишет, что сейчас европейцы заинтересованы в прекращении огня и подписании мирного соглашения. Анонимные дипломаты сказали Welt am Sonntag, что для соблюдения режима прекращения огня могут использовать беспилотники. Действия в случае нарушения договоренностей пока что не разработаны. Возможно, нарушения будут только регистрировать. Однако есть вероятность, что в случае возникновения небольшого конфликта могут вмешаться военнослужащие. Какие именно солдаты это будут — издание не уточняет.