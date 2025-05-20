Вместе с Британией и Францией: Бельгия готова отправить войска на Украину

Бельгия заявила о готовности отправить войска на Украину после окончания конфликта

Бельгия выразила готовность направить войска на Украину после заключения перемирия, присоединившись к «коалиции желающих» вместе с Великобританией и Францией. Как заявил глава бельгийского Минобороны Тео Франкен, речь идет об участии в потенциальной миротворческой миссии после установления на Украине режима прекращения огня. Ранее члены коалиции не смогли согласовать единый план отправки контингента на Украину.

Бельгия готова направить свои войска в составе «коалиции желающих» на Украину после заключения перемирия. Об этом заявил глава минобороны страны Тео Франкен перед министерской встречей ЕС.

«Мы готовы в составе «коалиции желающих» вместе с Великобританией и Францией начать действовать на украинской земле сразу после заключения перемирия», — приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что отправка контингента на Украину будет возможна только после прекращения активных боевых действия между ВС РФ и ВСУ, и установлением перемирия.

Франкен также сообщил, что Бельгия будет ежегодно поставлять оружие Украине на €1 млрд.

Европейская коалиция

В марте премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон сформировали так называемую «коалицию желающих»: объединение стран, которые допускают участие своих военных в потенциальной миротворческой миссии на территории Украины.

Британская газета The Telegraph 10 апреля сообщила, что Лондон рассматривает возможность размещения своих войск на территории Украины сроком до пяти лет. По данным издания, основная цель контингента будет заключаться в поддержке в обучении и восстановлении украинской армии, а также в сдерживании России за счет самого факта присутствия западного контингента.

План также предполагает участие в защите воздушного пространства и морских границ Украины.

Газета сообщила, что 10 апреля в штаб-квартире НАТО состоялась встреча министров обороны 30 стран (без участия США), на которой обсуждался вопрос возможного направления западных военных на Украину. Однако, как отмечает The Telegraph, на встрече звучали вопросы о конечной цели размещения войск, которая остается не до конца определенной.

Позднее стало известно, что из 30 стран только шесть государств подтвердили готовность направить военный контингент в Украину.

Уже 24 апреля издание The Times сообщило, что Великобритания и Франция пересмотрели свои планы по отправке войск на Украину по итогам саммита коалиции в Лондоне.

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Эта встреча должна была пройти на уровне глав МИД пяти стран, но ее статус был понижен после того, как саммит проигнорировал глава Госдепа США Марко Рубио.

При этом источник газеты в министерстве обороны Великобритании подчеркнул, что Лондон пока не готов окончательно отказаться от планов по отправке войск на Украину.

18 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что страны Европы сейчас не обсуждают возможность отправки военных на территорию Украины.

«Следующим шагом должно стать определение формата мирных переговоров, а также того, какие гарантии безопасности могут однажды понадобиться Украине. В настоящее время нет причин говорить о войсках, мы далеки от этого», — приводит его слова Reuters.

Он заявил, что первые с 2022 года прямые переговоры РФ и Украины в Стамбуле не оправдали надежд и давление на Москву должно быть усилено.

Позиция России

Москва неоднократно заявляла, что появление иностранных военных на территории Украины будет рассматриваться как прямое вмешательство в конфликт и приведёт к эскалации.

Президент РФ Владимир Путин в марте 2024 года предупредил, что ввод западных войск на Украину «грозит катастрофическими последствиями», включая риск прямого столкновения между Россией и НАТО.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что любые иностранные контингенты станут «законной целью» для российской армии. Аналогичную позицию занимают в Минобороны РФ: по заявлению ведомства, Россия рассматривает размещение войск НАТО на Украине как угрозу национальной безопасности, с возможностью ответных военных мер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что даже ограниченное присутствие иностранных инструкторов «будет дестабилизирующим фактором» и может изменить характер конфликта.