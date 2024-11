«Изменились обстоятельства»: в США закрыли федеральные дела против Трампа

Специальный прокурор США Джек Смит выступил с ходатайством закрыть федеральные уголовные дела в отношении избранного президента страны Дональда Трампа — о вмешательстве в выборы в 2020 году и штурме Капитолия, а также о ненадлежащем обращении с секретными документами. Об этом пишут The New York Times, The Washington Post и NBC News.

В своем ходатайстве Смит дал понять, что прекращение преследования Трампа — необходимость, навязанная ему правовыми нормами, а не решение, принятое по существу дел или из-за проблем с доказательствами, отметила NYT.

«Позиция правительства по существу судебного преследования не изменилась. Однако изменились обстоятельства: в результате выборов, состоявшихся 5 ноября 2024 года, обвиняемый будет признан избранным президентом 6 января 2025 года и вступит в должность 20 января 2025 года», — говорится в ходатайстве Смита.

Он пояснил, что сложилась юридическая коллизия: с одной стороны, преследование действующего президента противоречит национальным интересам; с другой стороны, в США действует верховенство права и принцип «нет никого выше закона» (англ. No One Is Above the Law).

Беспрецедентный случай

Еще одна юридическая коллизия заключается в том, что в США ни разу не было ситуации, при которой обвинение было вынесено частному лицу, а преследовать пришлось бы избранного президента.

Учитывая эти «беспрецедентные обстоятельства», канцелярия спецпрокурора провела консультации с министерством юстиции США. Его специалисты пришли к выводу, что политика минюста, признающая преследование действующих президентов неконституционным, применима к сложившейся ситуации, и что дела должны быть прекращены «до вступления обвиняемого в должность», говорится в ходатайстве Смита.

«[Политика минюста] является категорической и не зависит от тяжести инкриминируемых преступлений, силы доказательств или существа обвинения», — объяснил Смит.

Окружной судья США Таня Чуткан удовлетворила ходатайство Смита без возможности обжалования.

Команда Трампа празднует победу

«Эти дела, как и все другие дела, через которые я был вынужден пройти, пусты и беззаконны, и их никогда не следовало возбуждать. Более $100 млн налогоплательщиков были потрачены впустую в борьбе Демократической партии против их политического оппонента, меня», — отреагировал Трамп в соцсети Truth Social.

По мнению политика, он «выстоял, несмотря ни на что, и победил».

«Решение министерства юстиции прекратило неконституционные федеральные дела против президента Трампа и является большой победой для законности», — заявил директор штаба Трампа по коммуникациям Стивен Чанг.

В случае проигрыша на выборах Трамп провел бы остаток своей жизни в тюрьме, заявил избранный вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Эти судебные преследования всегда были политическими. Теперь пришло время сделать так, чтобы то, что случилось с президентом Трампом, никогда больше не повторилось в этой стране», — написал Вэнс в соцсети Х.

Трамп вернется на работу в Белый дом «не обремененный федеральными усилиями по привлечению его к ответственности», отметила NYT, однако обвинения могут быть повторно предъявлены, когда Трамп покинет свой пост во второй раз .

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение американских властей, заявила, что прекращение федеральных дел против Трампа показывает «удивительную цикличность» американского правосудия, дающего «абсолютно разные» результаты до и после выборов.