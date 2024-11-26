«Изменились обстоятельства»: в США закрыли федеральные дела против Трампа Суд в США прекратил федеральные уголовные дела против Трампа

Суд удовлетворил ходатайство спецпрокурора США Джека Смита о закрытии федеральных уголовных дел против избранного президента Дональда Трампа. Речь идет о делах о вмешательстве в выборы и штурме Капитолия в 2020 году, а также о ненадлежащем обращении с секретными документами. По словам Смита, позиция правительства США по существу не изменилась, однако политика минюста запрещает преследование действующего главы государства. Обвинения могут быть предъявлены повторно после окончания второго президентского срока Трампа.

Специальный прокурор США Джек Смит выступил с ходатайством закрыть федеральные уголовные дела в отношении избранного президента страны Дональда Трампа — о вмешательстве в выборы в 2020 году и штурме Капитолия, а также о ненадлежащем обращении с секретными документами. Об этом пишут The New York Times, The Washington Post и NBC News.

В своем ходатайстве Смит дал понять, что прекращение преследования Трампа — необходимость, навязанная ему правовыми нормами, а не решение, принятое по существу дел или из-за проблем с доказательствами, отметила NYT.

«Позиция правительства по существу судебного преследования не изменилась. Однако изменились обстоятельства: в результате выборов, состоявшихся 5 ноября 2024 года, обвиняемый будет признан избранным президентом 6 января 2025 года и вступит в должность 20 января 2025 года», — говорится в ходатайстве Смита.

Он пояснил, что сложилась юридическая коллизия: с одной стороны, преследование действующего президента противоречит национальным интересам; с другой стороны, в США действует верховенство права и принцип «нет никого выше закона» (англ. No One Is Above the Law).

Беспрецедентный случай

Еще одна юридическая коллизия заключается в том, что в США ни разу не было ситуации, при которой обвинение было вынесено частному лицу, а преследовать пришлось бы избранного президента.

Учитывая эти «беспрецедентные обстоятельства», канцелярия спецпрокурора провела консультации с министерством юстиции США. Его специалисты пришли к выводу, что политика минюста, признающая преследование действующих президентов неконституционным, применима к сложившейся ситуации, и что дела должны быть прекращены «до вступления обвиняемого в должность», говорится в ходатайстве Смита.

«[Политика минюста] является категорической и не зависит от тяжести инкриминируемых преступлений, силы доказательств или существа обвинения», — объяснил Смит.

Окружной судья США Таня Чуткан удовлетворила ходатайство Смита без возможности обжалования.

Команда Трампа празднует победу

«Эти дела, как и все другие дела, через которые я был вынужден пройти, пусты и беззаконны, и их никогда не следовало возбуждать. Более $100 млн налогоплательщиков были потрачены впустую в борьбе Демократической партии против их политического оппонента, меня», — отреагировал Трамп в соцсети Truth Social.

По мнению политика, он «выстоял, несмотря ни на что, и победил».

«Решение министерства юстиции прекратило неконституционные федеральные дела против президента Трампа и является большой победой для законности», — заявил директор штаба Трампа по коммуникациям Стивен Чанг.

В случае проигрыша на выборах Трамп провел бы остаток своей жизни в тюрьме, заявил избранный вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Эти судебные преследования всегда были политическими. Теперь пришло время сделать так, чтобы то, что случилось с президентом Трампом, никогда больше не повторилось в этой стране», — написал Вэнс в соцсети Х.

Трамп вернется на работу в Белый дом «не обремененный федеральными усилиями по привлечению его к ответственности», отметила NYT, однако обвинения могут быть повторно предъявлены, когда Трамп покинет свой пост во второй раз .

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение американских властей, заявила, что прекращение федеральных дел против Трампа показывает «удивительную цикличность» американского правосудия, дающего «абсолютно разные» результаты до и после выборов.