Российский дипломат задался вопросом, действительно ли Европа верит в победу над Россией

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале задался вопросом, действительно ли Европа верит в то, что сможет одержать победу над Россией.

Дипломат указал на постоянные заявления европейских лидеров о том, что их целью является победа над Российской Федерацией, если не на поле боя, то в международных отношениях в целом. В связи с этим Ульянов поставил под сомнение их уверенность в том, что Европейский союз в состоянии достичь столь амбициозной цели. Он спросил, каким образом Европа сможет этого добиться. И зачем вообще ей это нужно?

9 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Европа в очередной раз ополчилась или даже «окрысилась» на Россию. Он напомнил, что все мировые трагедии начинались с агрессивных действий европейцев, а во время Второй мировой войны практически все «нейтральные» государства Европы участвовали в боях на стороне гитлеровцев.

Ранее Лавров рассказал, какой шаг Европы может привести к войне с Россией.