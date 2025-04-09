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В Северной Осетии объявили режим опасности атаки беспилотников

Меняйло: режим опасности атаки БПЛА объявлен в Северной Осетии
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Shutterstock

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) введен в Северной Осетии. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

По его словам, в регионе работает оперативный штаб.

Меняйло призвал жителей республики сохранять спокойствие.

До этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотных летательных аппаратов на регион.

Также губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об угрозе атаки беспилотников в регионе. По его словам, в местах возможной опасности были включены системы оповещения.

Накануне Минобороны сообщило, что российские системы ПВО в течение двух часов ликвидировали 10 беспилотников ВСУ над тремя регионами России и морской зоной. По данным ведомства, с 19:20 до 21:15 мск 8 апреля были уничтожены четыре дрона над Черным морем у Крыма, два — в Воронежской области, два — в Пензенской и еще два — над самим Крымом.

Ранее украинские БПЛА атаковали населенные пункты Белгородской области.

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