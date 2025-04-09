Россиян предупредили об опасностях храпа, о которых мало кто знает

«Он храпит, как трактор!» — смеемся мы, пока этот самый «трактор» не доведет домочадцев до бессонницы, а своего владельца — до больничной койки. Храп — не просто раздражающий фон для семейных ссор. Зачастую это тревожный сигнал, который организм подает годами, прежде чем грянет серьезный диагноз, предупредил в разговоре с «Газетой.Ru» врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» Роман Овдей.

«Представьте: каждую ночь ваше горло спадается, как подкошенный тент. Воздух прорывается через узкую щель — так рождается тот самый звук. Но в худшем случае просвет закрывается полностью и дыхание останавливается на 10, 20, даже 40 секунд. Данная патология имеет название — синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). И последствия этого могут быть довольно серьезные», — предупредил врач.



Среди них: негативное воздействие на сердце и сосуды — скачки давления, инфаркты, инсульты; мозг — хроническая гипоксия приводит к упадку сил и энергии днем; психика — раздражительность и депрессия (ведь организм не отдыхает полноценно).

По словам врача, в группе риска находятся: те, кто имеет наследственную предрасположенность к храпу — если родители храпели, то и у ребенка будет с вероятностью 70%; любители алкоголя перед сном — алкоголь расслабляет мышцы глотки; обладатели избыточной массы тела — жир в области шеи сдавливает дыхательные пути; жертвы нарушенного носового дыхания — даже небольшой анатомический дефект превращает нос в «забитый фильтр».

«Стоит отметить, что храп — это мультифакторное заболевание, и его возникновение связано с комбинацией анатомических, физиологических и даже поведенческих факторов. Соответственно и подход к его лечению должен быть многосторонним», — подчеркнул врач-оториноларинголог.

Самостоятельно, по его словам, возможно исключить следующие поведенческие факторы: снизить массу тела — у 30% пациентов храп исчезает после снижения веса; спать на боку — язык не западает, храп слабеет; бросить курить — отек слизистых только усиливает проблему; исключить алкоголь — усилится тонус мышц глотки.

Две оставшиеся группы факторов — физиологические и анатомические — возможно устранить только при помощи врачей.

К физиологическим факторам относятся: снижение тонуса мышц глотки (возрастное ослабление мускулатуры, влияние алкоголя, седативных препаратов, миорелаксантов); нарушение носового дыхания (хронический ринит, аллергия, синуситы); гормональные изменения (гипотиреоз, менопауза).

К анатомическим факторам (структурным особенностям) относятся: удлиненный небный язычок, гипертрофия мягкого неба; увеличенные миндалины, аденоиды (особенно у детей); искривленная носовая перегородка, полипы, гипертрофированные носовые раковины; маленькая или смещенная назад нижняя челюсть (ретрогнатия); утолщенное основание языка или его западение во сне.

Чтобы разобраться в возникновении храпа и определить метод его разрешения, необходимо в первую очередь обращаться к врачу-сомнологу, врачу-оториноларингологу.

«Важно! Если храп сопровождается: остановками дыхания, дневной усталостью, головными болями по утрам, то необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Это уже не просто неудобство — это угроза жизни», — резюмировал врач.

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