Хоккеист Кузнецов покинул состав СКА

Петербургский хоккейный клуб СКА и обладатель Кубка Стэнли нападающий Евгений Кузнецов расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

«Хоккейный клуб СКА благодарит Евгения за выступления в Петербурге и желает удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Форвард пополнил состав СКА перед началом текущего сезона. Всего в регулярном чемпионате он сыграл 39 матчей, в которых набрал 37 очков. В плей-офф Кузнецов принял участие в трех встречах, в течение которых забросил три шайбы.

В конце февраля журналист Артур Хайруллин заявил, что у Кузнецова имеются серьезные проблемы. По его информации, помимо болезни, хоккеист не готов выходить на лед также по иным причинам. Он также утверждал, что с высокой долей вероятности хоккеист больше не сыграет за СКА.

Агент форварда Шуми Бабаев назвал эту информацию сплетнями, а позже сам клуб заявил, что не планирует расторгать контракт с хоккеистом. 28 февраля клуб внес хоккеиста в список травмированных.

Ранее хоккеист СКА Кузнецов рассказал об отношении к наркотикам.