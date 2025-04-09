Аналитик оценил вероятность повышения ключевой ставки в 2025 году

Вероятность повышения ключевой ставки в 2025 году составляет 5%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Для повышения ключевой ставки необходимо сочетание факторов: возобновление бурного роста кредитования, ослабление рубля, удерживание инфляции в районе 8-10%, возобновление роста инфляционных ожиданий, существенное наращивание бюджетных расходов. В этом сценарии ЦБ может повысить ключевую ставку до 22-25%, но вероятность такого сценария — 5%. В базовом сценарии летом начнется цикл снижения ключевой ставки. К концу года ключевая ставка снизится до 14% с текущих 21%», — отметил Васильев.

По его словам, текущий уровень ключевой ставки достаточен из-за последовательного снижения инфляции и инфляционных ожиданий в последние месяцы. По оценке аналитика, годовая инфляция в 2025 году составит 6,3% против 10,2% в этом марте. Эксперт ожидает, что кредитование будет слабым. Васильев добавил, что рубль сейчас крепкий, США и РФ активно ведут переговоры, а бюджетные расходы сокращаются. Все эти факторы способствуют дальнейшему снижению инфляции, уточнил аналитик.

Сдерживающими факторами для снижения инфляции Васильев назвал дефицитный рынок труда и быстрый рост зарплат, все еще повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, санкционные издержки, индексацию тарифов и сборов темпами выше инфляции (например, с 1 июля тарифы ЖКХ вырастут на 12%).

8 апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что период высокой ключевой ставки не будет бесконечным, но может сохраняться продолжительное время. 2 апреля зампред Банка России Алексей Заботкин не исключил, что может потребоваться дополнительное повышение ключевой ставки при недостаточном снижении инфляции.

21 марта ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%.