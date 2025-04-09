Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аналитик оценил вероятность повышения ключевой ставки в 2025 году

Аналитик Васильев: вероятность повышения ключевой ставки в 2025 году — 5%
close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Вероятность повышения ключевой ставки в 2025 году составляет 5%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Для повышения ключевой ставки необходимо сочетание факторов: возобновление бурного роста кредитования, ослабление рубля, удерживание инфляции в районе 8-10%, возобновление роста инфляционных ожиданий, существенное наращивание бюджетных расходов. В этом сценарии ЦБ может повысить ключевую ставку до 22-25%, но вероятность такого сценария — 5%. В базовом сценарии летом начнется цикл снижения ключевой ставки. К концу года ключевая ставка снизится до 14% с текущих 21%», — отметил Васильев.

По его словам, текущий уровень ключевой ставки достаточен из-за последовательного снижения инфляции и инфляционных ожиданий в последние месяцы. По оценке аналитика, годовая инфляция в 2025 году составит 6,3% против 10,2% в этом марте. Эксперт ожидает, что кредитование будет слабым. Васильев добавил, что рубль сейчас крепкий, США и РФ активно ведут переговоры, а бюджетные расходы сокращаются. Все эти факторы способствуют дальнейшему снижению инфляции, уточнил аналитик.

Сдерживающими факторами для снижения инфляции Васильев назвал дефицитный рынок труда и быстрый рост зарплат, все еще повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, санкционные издержки, индексацию тарифов и сборов темпами выше инфляции (например, с 1 июля тарифы ЖКХ вырастут на 12%).

8 апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что период высокой ключевой ставки не будет бесконечным, но может сохраняться продолжительное время. 2 апреля зампред Банка России Алексей Заботкин не исключил, что может потребоваться дополнительное повышение ключевой ставки при недостаточном снижении инфляции.

21 марта ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами