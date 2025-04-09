Россиянам рассказали о возможности получить «вторую пенсию»

Использование инструментов семейных накоплений программы долгосрочных сбережений (ПДС) научит россиян с детства правильно планировать финансы и в конечном итоге поможет заработать «вторую пенсию». Об этом агентству «Прайм» рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

По его словам, данная мера также предоставит возможность научить россиян с юных лет планировать финансовую стратегию.

Для этого создается «детский» счет ПДС, который ведется с рождения ребенка до его 18 лет, затем молодой человек получит круглую сумму и сможет снова вступить в программу уже как взрослый, подчеркнул эксперт.

Беляков подчеркнул, что, будучи студентом, молодой человек может откладывать, например, по 100 рублей в день. К 32 годам сумма на счету может составить 2,3 млн рублей, утверждает эксперт.

До этого сообщалось, что большинство опрошенных россиян (77,6% ) откладывают деньги на будущее своего ребенка, а 22,4% респондентов пока что не делают этого.

Ранее программу долгосрочных сбережений предложили сделать удобнее.