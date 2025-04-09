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Минтруд назвал число многодетных матерей, которым повысят пенсии

РБК: отмена ограничения на стаж ухода за детьми коснется 400 тысяч женщин
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Shutterstock

Отмена ограничения по зачету в страховой стаж периодов ухода за ребенком коснется 400 тысяч женщин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на законопроект министерства труда и социальной защиты России.

В публикации отмечается, что ведомство упразднит шестилетний максимальный срок ухода за ребенком, который засчитывается в пенсионный страховой стаж.

Издание подчеркивает, что законопроект может вступить в силу с 2026 года.

Как отмечает РБК, более пяти тысяч женщин, которым ранее было отказано в пенсии, смогут на нее выйти.

До этого сообщалось, что в Госдуме планируется рассмотреть законопроект о введении зарплат для домохозяек в размере прожиточного минимума – это порядка 19 329 рублей в месяц. Работу по дому при этом предлагается приравнять к трудовому стажу.

Член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб считает, что утверждение инициативы маловероятно, такая мера станет ударом для российской экономики.

Ранее юрист рассказал, как домохозяйкам оформить пенсию.

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