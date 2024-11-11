Выслать принца, отменить указы Байдена и «положить конец войне»: что сделает Трамп, став президентом Песков рассказал, что Путин и Трамп пока не планируют контактировать

Избранный президент США Дональд Трамп в рамках своей предвыборной кампании дал много обещаний. В частности, он заявлял, что собирается остановить украинский конфликт и ужесточить миграционную политику, а также говорил, что может помиловать участников штурма Капитолия и ввести пошлины на импортные товары. По словам пресс-секретаря Трампа Кэролайн Ливитт, многие из этих обещаний республиканец собирается реализовывать в первые дни в Овальном кабинете.

Закончить конфликт на Украине

Пресс-секретарь избранного президента США Дональда Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что он «посадит» РФ и Украину за стол переговоров в свой первый день в Белом доме. Ее слова приводит агентство Associated Press (AP).

Ливитт отметила, что, став президентом, Трамп сможет «вести переговоры о мирном соглашении между Россией и Украиной». В том числе в первый день после вступления в должность «усадить Киев и Москву за стол переговоров», чтобы «положить конец этой войне».

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что первый разговор Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина уже состоялся. Издание утверждало, что избранный глава США «посоветовал» Путину «не обострять войну на Украине» и напомнил о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе. Кроме этого, политики обсудили достижение мира в Европе, и Трамп выразил заинтересованность в дальнейшем обсуждении «скорейшего разрешения войны на Украине».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию, назвав ее чистой выдумкой.

«Это наиболее наглядный пример качества информации, которая публикуется в уважаемом издании. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Также Песков отметил, что пока никаких контактов между Путиным и Трампом не планируется.

Отменить почти 100 указов Байдена

Кроме завершения украинского конфликта, в первые семь дней своего президентства Трамп может отменить 94 указа своего предшественника Джо Байдена. По словам Кэролайн Ливитт, Байден и вице-президент Камала Харрис подписали десятки распоряжений, чтобы отойти от «эффективного политического курса» Трампа, и это привело к миграционному и экономическому кризисам.

Как передает AP, республиканец, в частности, может отменить меры администрации Байдена, направленные на защиту учащихся-трансгендеров от дискриминации в школах. О намерении это сделать Трамп заявлял еще в мае:

«Мы положим этому конец в первый день. Не забывайте, это было сделано по приказу президента. Это стало указом президента. И мы собираемся это изменить — в первый день это будет изменено».

Кроме этого, агентство отмечает, что избранный президент США будет стремиться отменить климатическую политику, направленную на сокращение выбросов парниковых газов, проводимую ранее администрацией Байдена. Так, например, Трамп пообещал увеличить добычу ископаемого топлива в США.

В прошлый свой срок он уже предлагал начать добывать нефть на Аляске на территории Национального Арктического заповедника, однако впоследствии суд признал его указ незаконным. А Байден в 2023 году отменил выданные при Трампе разрешения на добычу нефти.

Прекратить дела в отношении себя

Ожидается, что республиканец также попытается закрыть возбужденные против него уголовные дела. По крайней мере, федеральные. Ранее избранный президент США уже заявлял, что в первые секунды после вступления в должность уволит специального прокурора Джека Смита, который вел эти дела. В 2023 году Смит обвинил Трампа в заговоре с целью отмены результатов президентских выборов 2020 года и незаконном хранении секретных документов в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Что же касается дела о подлоге финансовых документов в целях сокрытия выплат порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о якобы имевшейся с ним связи, то помиловать сам себя Дональд Трамп не сможет. Однако он может попытаться использовать свой статус избранного президента для того, чтобы отменить или снять с себя судимость за уголовное преступление и избежать потенциального тюремного срока.

Таким образом, дело в штате Джорджия, где Трампа обвиняют во вмешательстве в выборы, скорее всего останется единственным на его счету, отмечает AP. При этом разбирательство по нему могут отложить до окончания президентства республиканца в 2029 году.

Уволить госслужащих и помиловать участников штурма Капитолия

В первые дни после вступления в должность Трамп также может начать процесс лишения госслужащих защиты, чтобы потом их легче было уволить. Он хочет «полностью уничтожить глубинное государство» — его врагов, которые, как считает избранный президент США, «прячутся» на государственных должностях.

В 2020 году Трамп уже издал указ, направленный на то, чтобы лишить федеральных служащих защиты рабочих мест и создать новый класс политических служащих. В 2021-м этот указ был отменен Байденом, но конгресс США не смог принять законопроект, защищающий федеральных чиновников.

Кроме этого, Трамп может принять жесткие меры в отношении правительственных сотрудников, которые сливают информацию журналистам.

AP подчеркивает, что избранный президент США также, вероятно, помилует более 1500 человек, обвиненных в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Ранее Трамп говорил, что склонен к тому, чтобы помиловать многих из них.

Будучи президентом, он сможет помиловать любого, кто осужден Федеральным судом, Высшим судом округа Колумбия или военным трибуналом. Кроме этого, Трамп также может отправить в отставку генерального прокурора США, тем самым прекратив преследование участников беспорядков.

Ввести пошлины на импортные товары

Кроме этого, ранее Трамп обещал, что введет пошлины на импортные товары, особенно те, что ввозятся из Китая. По его словам, это поможет сохранить рабочие места, сократить дефицит федерального бюджета и снизить цены на продукты питания.

Республиканец и в первый срок делал это. Теперь же, как передает AP, избранный президент США может ввести пошлины в размере от 10% до 20% на все иностранные товары, в размере 60% — на все товары из Китая, в размере 25% — на мексиканский импорт.

Начать массовую депортацию мигрантов

Еще один пункт в списке первоочередных дел Трампа — ужесточение миграционной политики. Избранный президент США уже говорил, что в первый день после вступления в должность запустит самую масштабную программу депортации в истории Америки.

AP отмечает, что Трамп может отдать приказ об ужесточении в первые минуты, как войдет в Овальный кабинет, однако на то, чтобы реально депортировать 11 млн мигрантов, которые, как считается, находятся в США нелегально, может потребоваться много ресурсов. В том числе обученные сотрудники правоохранительных органов, центры, где нелегалов будут содержать под стражей, самолеты, которые будут вывозить их из страны, и государства, готовые их принять.

Помимо прочего, Трамп заявлял, что может применить закон об иностранных врагах, который позволяет президенту депортировать любого человека, который не является гражданином США и прибыл из страны, с которой ведется «объявленная война», или государства, которое угрожает или пытается осуществить вторжение.

Выслать принца Гарри

Кроме мигрантов, Трамп также может выслать из США принца Гарри, сообщает газета Daily Mail.

Иммиграционные документы принца могут вскоре обнародовать, а сам он окажется под угрозой депортации. После победы Дональда Трампа на выборах администрация Джо Байдена больше не сможет защищать его. Аналитический центр Heritage Foundation собирался опубликовать данные принца Гарри уже давно, но не мог обойти запрет Байдена.

Визовый статус члена британской королевской семьи впервые поставили под сомнение после того, как в 2023 году он признался в мемуарах в употреблении наркотиков. Согласно правилам въезда, эта информация должна была быть представлена в его иммиграционных документах. Однако агентство, контролирующее въезд иностранцев, отказалось раскрыть сведения о Гарри. Тогда Heritage Foundation подал в суд на министерство внутренней безопасности США. В сентябре 2024-го суд отклонил требование опубликовать записи, сейчас юристы центра его обжалуют.

С приходом республиканца к власти эти сведения могут быть наконец обнародованы, а сам Гарри в этом случае будет подлежать депортации.

Дональд Трамп и сам ранее заявлял, что если будет обнаружено, что член британской королевской семьи солгал о приеме наркотиков при подаче заявления на визу, властям США «придется принять соответствующие меры».