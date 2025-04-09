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Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Гагарина

В КХЛ определили всех четвертьфиналистов Кубка Гагарина
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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Хоккейный клуб из Уфы «Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в седьмом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), благодаря чему вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 2:1.

По итогам встречи стали известны все четвертьфиналисты Кубка Гагарина. Так, 11 апреля «Салават Юлаев» встретится с московским «Спартаком». В этот же день состоится матч между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом».

12 апреля встретятся составы челябинского «Трактора» и «Динамо» из Минска. Помимо этого, в четвертьфинале сыграют столичное «Динамо» и казанский «Ак Барс».

4 апреля челябинский «Трактор» одержал волевую победу над владивостокским «Адмиралом» в пятом матче серии плей-офф КХЛ. Встреча, которая состоялась на «Трактор Арене», завершилась со счетом 5:4 после овертайма. В регулярном чемпионате лиги «Трактор» занял первое место, «Адмирал» закончил регулярный чемпионат на восьмой строчке.

Ранее стало известно, что КХЛ поднимет потолок зарплат.

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