Лукашенко снова пойдет на выборы. Он возглавляет Белоруссию 30 лет Лукашенко планирует участвовать в президентских выборах в Белоруссии в 2025 году

Александр Лукашенко объявил о планах вновь баллотироваться в президенты Белоруссии на выборах в 2025 году. Этот пост он занимает с 1994 года, его последнее переизбрание вызвало массовые протесты в стране. Сам себя Лукашенко назвал «уходящим президентом», однако счел отставку сейчас «равнозначной предательству». По его мнению, оппозиция за рубежом готовится «захватить клочок» Белоруссии и ввести в страну войска НАТО.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко будет участвовать в выборах президента в 2025 году. О своем намерении он сообщил журналистам после голосования на выборах в парламент и местные советы.

«Пойду-пойду-пойду. Передайте им (представителям оппозиции за рубежом. – «Газета.Ru»), что пойду, чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество», — сказал он (здесь и далее — цитата по ТАСС).

По словам Лукашенко, «ни один человек, ответственный президент, не бросит своих людей, которые за ним шли в бой».

«Чем они будут больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси», — заявил глава государства.

По мнению Лукашенко, уйти с должности президента в текущей ситуации было бы «равнозначно предательству». При этом он признает, что многим не нравится, так как «жестко требует выполнения» договоренностей и президентских решений. При этом, по его словам, если они не будут выполняться, «рухнет вся конструкция власти и общество утонет».

При этом глава государства назвал себя «уходящим президентом» и допустил, что за год «многое может измениться» — нового президента белорусам предстоит выбирать в 2025-м.

Александр Лукашенко впервые был избран президентом Белоруссии в 1994 году, затем переизбирался в 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 годах. После объявления предварительных результатов последних выборов в стране начались массовые акции протеста, при разгоне которых белорусская милиция и внутренние войска применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. По сообщениям белорусских и российских журналистов с места событий, подавление протестов приобретало крайне жестокие формы — сотни человек были избиты, многие подвергались истязаниям в СИЗО.

«Клочок захватят, введут войска»

По заявлению Лукашенко, представители белорусской оппозиции за рубежом планируют «захватить» часть страны и ввести в нее войска Североатлантического альянса. В частности, он упомянул Кобринский район Брестской области и районный центр в том же регионе, Малориту.

«Вот клочок захватить, власть объявить, все признают эту власть, власть обратится в НАТО, будут введены войска. Это не блеф, абсолютно не блеф, такие обсуждаются планы», — сказал белорусский президент.

Он уже выступал с подобным заявлением на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения нацбезопасности 20 февраля. Тогда белорусский президент высказал мнение, что сторонники «радикальной белорусской оппозиции», дислоцирующиеся за границей, планируют вторжение в республику с целью захвата «какого-нибудь районного центра». Там, убежден Лукашенко, они объявят себя новой властью Белоруссии.

Глава государства подчеркнул, что авторам таких планов «надеяться не на что», так как Белоруссия «умеет делать выводы из прежних ошибок». Тем не менее, считает Лукашенко, оппозиция и ее союзники на Западе «будут пробовать, будут качать».

«Они себя считают сильными, щеки надули, раздулись: «Такие мы большие». А тут какая-то Беларусь, надо ее растоптать и ближе продвинуться на восток, к ресурсам, поближе к Москве. Мы это понимаем», — сказал он.

Единого государства не будет

Лукашенко также заявил, что вместе Белоруссия и Россия могут противостоять любому противнику, и страны «всегда будут едины». При этом он вновь подчеркнул, что процесс их интеграции не закончится созданием одного унитарного государства.

«Кто-то думает, что «Союзное государство, завтра объединимся, в Кремле будет власть. Я — уходящий президент, я это часто говорю. Но я абсолютно убежден, что, кто бы не пришел после меня, эта позиция поддержана не будет. Два суверенных государства», — подчеркнул Лукашенко.

При этом президент считает, что Белоруссия и Россия могут создать «уникальное объединение, которое будет мощнее, чем унитарное какое-то государство». По словам Лукашенко, президент РФ Владимир Путин это понимает.

«Надо идти на переговоры»

Говоря о конфликте на Украине, Лукашенко призвал Киев пойти на переговоры с Россией. По его мнению, основания для начала диалога «более чем достаточно».

«Если Запад будет «помогать» Украине, как сейчас, то дни Украины сочтены. Если сейчас не пойти на переговоры с Россией, они полностью потеряют Украину. Поэтому сегодня надо идти на переговоры, чтобы сохранить страну», — заявил Лукашенко.

По его оценке, события на фронте развиваются для Украины «плохо», но «россияне очень серьезно взяли курс на мирное урегулирование». Он предположил, что в случае, если украинские военные «побегут или просто перестанут воевать», западную часть станы «прихватят поляки». Такое развитие событий Лукашенко назвал неприемлемым для Минска и заявил, что если подобное произойдет, Белоруссия «будет на стороне украинцев».