«Друг без ума хуже врага с интеллектом»: МИД Узбекистана вызвал посла России из-за слов Прилепина МИД Узбекистана вызвал посла России из-за слов Прилепина о присоединении

Писатель Захар Прилепин во время пресс-конференции заявил, что для решения проблем с мигрантами надо присоединить территории, откуда в Россию едут гастарбайтеры, например, Узбекистан. По его словам, после «парада в Киеве» этому никто не сможет помешать. МИД Узбекистана в ответ вызвал российского посла, а местные депутаты обматерили Прилепина и назвали его «другом без ума».

МИД Узбекистана сообщил послу РФ в республике Олегу Мальгинову, что глубоко озабочен заявлениями писателя и сопредседателя партии «Справедливая Россия – За правду» Захара Прилепина, который предложил присоединить территории, откуда в Россию едут гастарбайтеры. Об этом сообщило узбекистанское министерство на своем сайте.

«Такого рода необдуманные высказывания партийных лидеров такой дружественной страны, как Российская Федерация, к глубокому сожалению, не соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

После слов Прилепина российского посла вызвали в МИД и передали, что Узбекистан воспринимает риторику писателя «с чувством глубокой озабоченности». Министерство республики отметило, что слова писателя широко растиражировали российские СМИ.

«Подобные заявления <...> носят заведомо провокационный характер и могут негативно отразиться на устоявшиеся исторически дружественные отношения между нашими народами», — подчеркнул МИД.

«Наглое мнение»

В парламенте Узбекистана на заявление Прилепина отреагировали резко.

«Друг без ума хуже врага с интеллектом. Мнения, озвученные с такой наглостью, не соответствуют ни международному праву, ни здравому смыслу», — процитировал узбекскую поговорку депутат законодательной палаты Иномжон Кудратов.

Он подчеркнул, что ни у кого нет права учить Узбекистан говорить на других языках.

Советник министра экологии Узбекистана Расул Кушербаев у себя в Telegram нецензурно послал «господина Прилепина и других, желающих вторгнуться в Узбекистан». Чиновник добавил, что даже если узбеки не могут договориться по другим вопросам, они точно объединятся для защиты независимости родины.

Что ответила Москва

Мальгинов в ответ заверил, что высказывания Прилепина «даже отдаленно не имеют ничего общего с официальной позицией» Москвы, а Россия никогда не ставила под сомнение независимость и территориальную целостность Узбекистана.

То же повторила на пресс-конференции официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Высказывания Захара Прилепина являются его личным мнением», — подчеркнула дипломат.

Она добавила, что отношения РФ с Узбекистаном сейчас на подъеме, а привлечение трудовых мигрантов — в интересах самой России.

«Ведется работа над целым комплексом нормативных, организационных, информационных и иных мер в целях придания миграционному сотрудничеству более упорядоченного и взаимовыгодного характера», — обратила внимание Захарова.

Председатель »Справедливой России – За правду» Сергей Миронов не слышал заявление Прилепина и ничего не знает о подобных взглядах сопартийца, заявила пресс-служба организации.

Что сказал Прилепин

20 декабря писатель порассуждал о проблеме мигрантов во время своей московской пресс-конференции. Он отметил, что эту тему часто «качают» враги России.

«Я, на самом деле, еще стою искренне за то, чтобы вот эти территории, откуда едут к нам гастарбайтеры, чтобы их присоединять просто. Чтобы целиком уже на месте их обучать русскому языку. Чтоб не здесь их учить, а там уже, в Узбекистане, допустим», — сказал Прилепин.

Он подчеркнул, что не шутит, а говорит серьезно. По его мнению, Россия должна «дезавуировать» (признать недействительными) документы о распаде СССР.

«[Это] позволит нам в любой момент сказать, что, так как два миллиона ваших граждан находятся на нашей территории, мы претендуем на вашу территорию. Потому что большинство ваших здесь, они уже проголосовали. Ну или какая-то другая форма может быть придумана, кто нам запретит после парада в Киеве что-либо сделать», — указал Прилепин.

Писатель также заявил, что есть «простой ответ» на миграционный вопрос — русским надо больше рожать. Особенно стране нужны «новые мужики».

«Чем больше русских, тем меньше проблем с некорректно ведущими себя понаехавшими людьми», — пояснил он (у самого Прилепина четыре ребенка).

После того как заявления Прилепина разошлись в СМИ, в своем Telegram-канале он написал, что «много земли» — это «залог процветания» для страны.

«Земля — святыня; много земли и много людей — залог процветания Отечества; распад СССР — не просто трагедия, но и незаконный акт. Однажды мы отменим этот подлый документ. А дальше история сама подскажет, как быть», — пообещал писатель.