Дмитрия Быкова* хотят лишить всего имущества в России

Представители движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру РФ, потребовав лишить писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом) имущества в России. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, активисты обратили внимание ведомства на то, что Быков владеет двумя квартирами в Москве, их стоимость в сумме составляет примерно 55 млн рублей. Во владении писателя находятся 3-комнатная квартира 70 кв. м и квартира с одной спальней (42,3 кв. м) на Мосфильмовской улице в столичном районе Раменки.

11 декабря стало известно, что «Ветераны России» попросили проверить Генпрокуратуру РФ Быкова на предмет финансирования ВСУ, а его высказывания — на экстремизм и публичное оправдание терроризма. Поводом стало заявление писателя во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом — в беседе Быков рассказал об отсутствии претензий к Украине из-за уничтожения русских.

Позднее в МИД РФ прокомментировали слова Быкова.

Дмитрий Быков уехал из России в США после начала СВО, а в июле 2022 года его внесли в реестр иноагентов.

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