У Залужного и его помощника нашли прослушку. За ними могли следить спецслужбы Украины

В кабинете личного помощника главкома ВСУ Валерия Залужного Константина Бушуева обнаружили прослушивающее устройство. Об этом сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) признана в России экстремистской и запрещена) журналист Юрий Бутусов.

По данным журналиста, после обнаружения прослушки у Залужного началась проверка остальных помещений.

«По данным источников, микрофон также был обнаружен в кабинете личного помощника Залужного — Константина Бушуева», — сообщил Бутусов.

Прослушка у Залужного

17 декабря «РБК Украина» со ссылкой на источник в военных кругах сообщило, что в кабинете Валерия Залужного нашли прослушку. По данным издания, устройство было сделано из элементов неустановленного образца, что пока не позволяет расследовать, кто мог установить его.

Информацию об обнаружении прослушки подтвердили в Генштабе ВСУ.

В заявлении ведомства говорится, что устройства нашли в кабинетах главкома и работников его аппарата. Сам Валерий Залужный рассказал, что прослушку нашли в кабинете, где он должен был работать 18 декабря, пишет «РБК Украина».

«У меня есть несколько мест, где я работаю. И вот в одном из них это произошло. Я там давно уже не был. Но мы проверили и нашли (прослушивающее устройство — прим. «Газета.Ru»)», — сообщил Залужный.

После обнаружения прослушки об этом уведомили СБУ. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье «незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации». Устройство отправили на экспертизу.

В СБУ также сообщили, что прослушка не работала. В устройстве не обнаружили канала передачи или элемента для хранения данных.

Журналист Бутусов уточнил, что микрофон располагался под столом. Он также написал, что в рамках расследования все сотрудники, которые имели доступ в офисы Генштаба ВСУ, проходят проверку на полиграфе.

Не первая утечка

Комментируя новости об обнаружении прослушки, экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что утечки секретной информации из военных штабов случаются. По ее словам, военные тайны не раз становились достоянием общественности.

Маляр пояснила, что на Украине все осознают вероятность прослушки и утечки информации, поэтому это всегда надо учитывать при общении.

Позже бывшая замминистра обороны намекнула, что за Залужным могли следить спецслужбы Украины.

По словам Маляр, одна из особенностей в работе на ответственных государственных должностях — это отсутствие презумпции доверия.

«Это априори работа под постоянным контролем, потому что это вопрос государственной безопасности», — написала бывшая чиновница в своем Telegram-канале.

Конфликт Залужного и Зеленского

Ранее «Украинская правда» сообщила, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского рассматривают возможность отставки Залужного. Основной причиной для этого издание назвало политические амбиции главкома ВСУ.

Как пишет «Страна.ua», Зеленский может рассматривать Залужного как своего соперника на президентских выборах. В случае, если главком ВСУ не даст гарантий, что не будет претендовать на пост главы государства, Зеленский попытается его уволить с «максимальной дискредитацией», заявил собеседник издания.

Залужный о своем желании участвовать в президентский выборах пока не заявлял. Однако, как сообщает «Страна.ua», последний опрос агентства «Рейтинг» показал, что уровень доверия украинцев к нему выше на 10%, чем показатель Зеленского.

О разногласиях между Зеленским и Залужным впервые написал The New York Times в начале ноября. В публикации говорилось, что их причиной стало интервью главкома ВСУ для издания The Economist, где он заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик. The New York Times также подчеркнул, что слухи о конфликте между президентом и главкомом «циркулировали в Киеве уже больше года, но ранее не выливались в публичное пространство».

3 декабря газета Financial Times обратила внимание на то, что Залужный перестал появляться на публичных выступлениях Зеленского и на общих фото. Это, как считает издание, также свидетельствует о конфликте президента и главкома.

Зеленский и сам дал повод говорить о том, что его разногласия с Залужным имеют место быть. В интервью The Sun президент Украины заявил, что попытки военных заниматься политикой могут поставить страну под угрозу.

«Если вы управляете войной, помня о том, что завтра вы будете заниматься политикой или выборами, то на словах и на линии фронта вы ведете себя как политик, а не военный, и я считаю, что это огромная ошибка. При всем уважении к генералу Залужному и ко всем командирам, которые находятся на поле боя, есть абсолютное понимание иерархии, и все, и не может быть двух, трех, четырех, пяти», — сказал Зеленский.