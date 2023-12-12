Украинский генерал заявил о нарастании недовольства в рядах ВСУ

Украинские власти не обращают должного внимания на большие потери своей армии и бедственное положение вооруженных сил в целом. Такое мнение в эфире украинского телеканала «Прямой» высказал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

«Прозрение уже наступает после того, как пролилось много крови. На фронте нарастает недовольство ситуацией в стране», — сказал Кривонос.

Генерал подчеркнул, что украинское правительство не осознает реального числа потерь, что выводит военных из себя. Армию он назвал «тигром, который может жестко ответить».

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