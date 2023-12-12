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Украинский генерал заявил о нарастании недовольства в рядах ВСУ

Генерал ВСУ Кривонос: власти Украины игнорируют бедственное положение армии

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Kuba Stezycki/Reuters

Украинские власти не обращают должного внимания на большие потери своей армии и бедственное положение вооруженных сил в целом. Такое мнение в эфире украинского телеканала «Прямой» высказал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

«Прозрение уже наступает после того, как пролилось много крови. На фронте нарастает недовольство ситуацией в стране», — сказал Кривонос.

Генерал подчеркнул, что украинское правительство не осознает реального числа потерь, что выводит военных из себя. Армию он назвал «тигром, который может жестко ответить».

11 декабря в Госдуме допустили возможность госпереворота на Украине из-за отказа Зеленского от выборов.

8 декабря в США оценили действия Украины во время контрнаступления, отметив, что переданное Западом вооружение оказалось бесполезным.

4 декабря на Украине раскрыли причину провала контрнаступления ВСУ.

Ранее граждане Украины отдали победу на гипотетических выборах «Партии Залужного».

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