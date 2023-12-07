Нефтяная лихорадка Мадуро: пойдет ли Венесуэла на войну с Гайаной Полковник Ходаренок: Мадуро удачно выбрал время для конфликта с Гайаной

Власти Венесуэлы собираются мобилизовать войска для аннексии Эссекибо — почти двух третей территории соседней Гайаны. Споры о принадлежности региона идут уже более 200 лет, но актуализировались на фоне обнаружения залежей нефти. Эксперты не исключают, что, объявляя претензии на Эссекибо, Каракас решает как политические, так и экономические задачи в преддверии выборов. Пойдет ли Венесуэла на войну с Гайаной и почему конфликт может открыть «ящик Пандоры» во всем регионе — в материале «Газеты.Ru».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро собирается мобилизовать армию государства, пишет El Pais. По информации издания, приготовления связаны с планами по аннексии Эссекибо — региона соседней Гайаны, богатого полезными ископаемыми и занимающего примерно 74% всей площади страны.

Как отмечает El Pais, на воскресном референдуме венесуэльцы поддержали вхождение спорных территорий в состав республики, следом была представлена обновленная карта Венесуэлы с новым штатом «Гуайана-Эсекиба» и назначен временный губернатор в лице генерал-майора, депутата Объединенной социалистической партии Алексис Родригес Кабельо. Издание подчеркивает, что парламенту поручили принять закон о защите нового региона, а иностранным компаниям дали три месяца на урегулирование всех работ по добыче природных ископаемых с Каракасом.

Как Мадуро решил 200-летний спор История с регионом Эссекибо тянется с начала 19 века, а точнее с 1811 года. Венесуэла претендует на эти земли с момента обретения своей независимости. Речь идет о территории площадью 160 000 кв. км, которая входила в состав испанского Генерал-капитанства Венесуэлы, но затем была продана Голландии, а потом и Британской Империи. Изначально Каракас добивался возвращения региона от Великобритании, получившей эти земли от голландцев, но проиграл Международный арбитраж в Париже по этому вопросу в 1899 году.



В середине 20 века решение суда было поставлено под сомнение из-за якобы сговора судей. К 1966 году Гайана получила независимость от Соединенного Королевства и стороны согласились договориться о Эссекибо мирным путем, заключив Женевское соглашение. С тех пор территориальный конфликт был в условно замороженном состоянии, пока в 2015 году в регионе не обнаружили серьезные запасы нефти. Спустя три года Гайана обратилась в Международный суд ООН, чтобы подтвердить свои границы, этот вопрос начали рассматривать лишь в 2023 году. Венесуэла же на фоне разбирательства и активной разведки нефтяных месторождений в Эссекибо иностранными компаниями провела «консультативный референдум», итогом которого стало согласие народа на присоединение спорных территорий.

Зачем Каракас идет на обострение

Референдум в Венесуэле вместе с шагами правительства Мадуро вызывал негативную реакцию в Гайане. Президент государства Мохамед Ирфаан Али обвинил Каракас в создании напряженности и отметил, что международное сообщество несет огромную ответственность за обеспечение мира в регионе. К тому же, глава Гайаны напомнил Венесуэле о сотрудничестве с США и пообещал, что его страна не будет «застигнута врасплох».

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что действия Каракаса обусловлены двумя факторами — политическим и экономическим. По мнению старшего научного сотрудника ИЛА РАН Татьяны Русаковой, в следующем году в Венесуэле состоятся выборы, и Мадуро решил заработать политические очки.

«Для Венесуэлы это внутренняя история в основном, потому что вопрос Эссекибо консолидирует всю нацию, так как они считают этот регион частью своего государства. Даже те, кто выступает против правительства Мадуро, придерживаются схожей точки зрения. Вся разница заключается в методах решения проблемы, то есть власти Венесуэлы провели странный и односторонний референдум, когда оппозиция ратует за поиск выхода через Международный суд ООН», — пояснила эксперт.

В свою очередь главный редактор журнала «Латинская Америка», директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ Виктор Хейфец отметил, что экономический фактор обусловлен тем, что на шельфе нашли нефть и началась разведка иностранными компаниями.

«У Венесуэлы на самом деле много своей нефти, но она ее не в состоянии добывать на прежнем уровне в силу развала нефтяной отрасли и американских санкций. Перезапустить все не так просто, даже если все ограничительные меры снимут за один день, а их пока только приостановили. Венесуэле нужны десятки миллиардов долларов для возвращения отрасли в рабочее состояние. А вот если бы какие-нибудь иностранные кампании начали сотрудничать с Каракасом в освоение нефтяных районов Эссекибо, то у венесуэльской стороны получился бы своеобразный «нефтяной офшор» . Он бы не попал под санкции, поскольку это не территория страны, но Венесуэла имела бы там свою долю. Не исключено, что на это в Каракасе и рассчитывают», — указал эксперт.

Каков расклад сил

С точки зрения военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка, возможное военное противостояние между Венесуэлой и Гайаной откровенно не в пользу Джорджтауна. Венесуэльская армия включает около 120 тыс. человек, а гайанская — лишь 3,5 тыс.

«К возможным союзникам Каракаса можно причислить Кубу, Боливию и Никарагуа, а Джорджтауна — Соединенные Штаты и Соединенное Королевство. В военной стратегии есть так называемый закон войны. Он устанавливает зависимость хода и исхода войны от соотношения совокупной военной мощи противоборствующих сторон, а также степени реализации государс­твом (коалицией) боевого, военно-экономического, морально-политическо­го, научно-технического и других потенциалов, в совокупности составляющих военную мощь. С этой точки зрения у Гайаны в возможном вооруженном конфликте с Венесуэлой практически никаких шансов», — отметил Ходаренок.

Кроме того, Каракас очень удачно выбрал время, так как практически все внимание мирового сообщества привлечено к Украине, войне на Ближнем Востоке и напряженности вокруг Тайваня, считает обозреватель «Газеты.Ru».

По его мнению, в таких условиях быстрой реакции со стороны главных игроков на мировой арене на возможный конфликт в Латинской Америке ждать не стоит, но США могут помешать аннексии ударами по Венесуэле.

«Нельзя исключать, что воздушная операция против Николаса Мадуро на фоне недавних неудач и провалов США на Украине и в Афганистане станет тем спасательным кругом, который позволит поднять престиж и власти, и вооруженных сил как это было в свое время в Гренаде», — подчеркнул Ходаренок.

Будет ли война в Латинской Америке

Крупные региональные и мировые игроки, к примеру Бразилия и США, уже призвали к поиску мирного решения спора вокруг Эссекибо. Схожую позицию заняли и международные организации, в том числе ООН. При этом пойдет ли Каракас на военное вторжение на де-факто территорию Гайаны — вопрос спорный.

По мнению Татьяны Русаковой из ИЛА РАН, если смотреть с логической точки зрения, Венесуэла сейчас в невыгодной ситуации для ведения военного конфликта. По ее словам, позицию Венесуэлы по Эссекибо из ее союзников поддерживает лишь Никарагуа, а остальные — на стороне Гайаны и поиска мирного решения.

«Латинская Америка полна очень спорных нерешенных территориальных конфликтов, которые спят до поры до времени. И если что-то начнется в Гайане, это может стать своеобразным «ящиком Пандоры», из-за которого будет сыпаться все остальное.

Но следует заметить, что на протяжении 20-го века в Латинской Америке удалось избежать серьезных военных конфликтов между странами региона. Они умеют очень хорошо между собой договариваться, и остается верить, что они эту традицию не нарушат», — указала эксперт.

В то же время Виктор Хейфец из СПбГУ считает, что военной эскалации в текущей ситуации ждать не стоит, поскольку Мадуро не настолько глуп. Он добавил, что несмотря на превосходство в силе армии Венесуэлы, речь идет о конфликте в очень сложной местности со страной, у которой в союзниках США и Великобритания.

«Кроме того, эскалация сильно бы осложнила отношения Венесуэлы с Индией, поскольку гайанское население на 45% это этнические индийцы. Да и те государства, у которых хорошие отношения с Каракасом, в том числе Куба, Бразилия и даже Колумбия, не поддержат подобные шаги. Вряд ли Мадуро будет открывать боевые действия, не имея прочного тыла, тем более против страны британского содружества наций. Президент Венесуэлы дал иностранным компаниям, работающим на спорных территориях, три месяца на урегулирование отношений с Каракасом. Вероятно, в этот срок не будет никаких активных шагов в этом регионе», — подчеркнул эксперт.