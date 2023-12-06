Мадуро спустя три дня после референдума показал новую карту Венесуэлы. Ее повесят в школах Президент Венесуэлы Мадуро показал новую карту с включенным регионом Гайаны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сделал первые шаги после успешного референдума о присоединении к его стране территории соседней Гайаны. Пока что политик поручил раздать в школах исправленные карты с новым регионом и разработать соответствующие законы. Аналитики говорят, что Венесуэла не рискнет нападать на соседа с влиятельными союзниками, но режим Мадуро известен своей непредсказуемостью.

Мадуро показал карту Венесуэлы с включенным в состав страны регионом Эссекибо во время генеральной ассамблеи Совета венесуэльского правительства, передает Ultimas Noticias.

Эссекибо отмечен как 24-й штат Венесуэлы под названием «Гайана-Эссекибо». Президент поручил как можно скорее распространить новую карту во всех школах и университетах страны. Мадуро также внес в Национальную ассамблею Венесуэлы (однопалатный парламент) соответствующий законопроект о создании нового региона. Он отметил, что члены парламента должны проконсультироваться со специалистами из всех сфер, чтобы принятый закон получился «безупречным» и служил всем поколениям венесуэльцев.

Кроме того, лидер Венесуэлы объявил о создании национальной комиссии «по защите Эссекибо». Ее возглавит вице-президент государства Дельси Родригес, цель комиссии — проконтролировать выполнение итогов референдума по Эссекибо. Говоря о будущем региона, Мадуро объявил о создании «зоны комплексной обороны «Гайана-Эссекибо» . Ею будет руководить генерал-полковник Родригес Кабельо, штаб-квартиру расположат в венесуэльском городе Тумеремо.

Президент также поручил государственной нефтегазовой компании PDVSA и «Венесуэльской корпорации Гайаны» создать региональные подразделения и начать выдачу лицензий на добычу нефти, газа и полезных ископаемых в Эссекибо. Иностранным компаниям, которые с разрешения Гайаны ведут добычу в морской зоне Эссекибо, Мадуро предложил дать три месяца на уход.

«Только по-хорошему. С уважением к международному праву, с уважением к законам», — подчеркнул Мадуро.

Венесуэльский лидер призвал парламент обсудить соответствующий закон. Он уточнил, что следует прописать запрет на сотрудничество венесуэльской стороны и иностранных компаний, работавших в рамках соглашения с Гайаной.

Помимо прочего, Мадуро поручил правительству разработать планы социальной поддержки населения Эссекибо и защиты окружающей среды региона.

Что происходит вокруг Эссекибо последние дни

Народ Венесуэлы 4 декабря проголосовал на референдуме о включении в состав страны Эссекибо — территории, занимающей две трети площади соседней Гайаны. Власти Венесуэлы заявили, что участвовали больше 50% избирателей страны. Из проголосовавших более 90% поддержали присоединение. В то же время СМИ отмечают, что реальная явка была низкой.

Власти Гайаны отказываются отдать свою землю и пригрозили обратиться за помощью в ООН. Группа государств Карибского сообщества выступила с заявлением о поддержке территориальной целостности Гайаны.

Бразилия стянула войска к своей границе, так как основная дорога между Венесуэлой и Гайаной проходит через ее территорию. Источник Reuters в бразильской армии заявил, что Бразилия не позволит никому из сторон использовать свою территорию в военных целях.

«Диктаторов трудно предсказать»: нападет ли Венесуэла на Гайану

Венесуэла ранее заверила, что не будет вторгаться в Гайану, но вице-президент Гайаны Бхаррат Джагдео считает, что режиму Мадуро нельзя доверять, так как он «показал себя очень непредсказуемым».

«Мадуро — диктатор, а диктаторов очень трудно предсказать», — вторит президенту министр иностранных дел Гайаны Хью Тодд.

Министр отметил, что в случае вторжения Венесуэла встретит всеобщее осуждение. «У него [Мадуро] практически нет поддержки нигде в мире — даже среди его собственных традиционных союзников, таких как Куба», — подчеркнул Тодд.

Военный аналитик Росио Сан Мигель сомневается, что Венесуэла нападет на соседа. По оценке специалиста, у нее «огромное военное преимущество», но на сторону Гайаны быстро встанут США и Бразилия. Однако Мигель также отметил высокую опасность сложившейся ситуации.

«Мы, вероятно, идем в тупик, где обе стороны должны защищать свою честь, и это опасное место, где на протяжении всей истории принимались иррациональные решения», — пояснил эксперт.

«Мы с беспокойством следим за ситуацией. Я не верю, что дело дойдет до вооруженного конфликта», — сообщила главный дипломат Бразилии по Латинской Америке Гизела Падован.