«Торговля есть торговля»: Киргизия заявила, что соблюдает санкции «по возможности»

Министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил, что его страна старается соблюдать антироссийские санкции. При этом Россия является основным торговым партнером республики. Об этом он рассказал журналистам во время пресс-конференции.
«Есть договоренности по соблюдению антироссийских санкций. Мы сотрудничаем с Россией, Украиной и европейскими странами. Была просьба от европейских партнеров не нарушать санкции. Мы с этим согласились, но не всегда можем отследить соблюдение требований», — отметил Кулубаев, цитирует «Интерфакс».
Министр добавил, что Киргизия не может поддержать Россию или Украину в конфликте, но она соблюдает санкции «по возможности», поскольку некоторые товары могут касаться военной отрасли.
«Мы выступаем за мирное урегулирование этого конфликта, но торговля есть торговля, тем более Россия — наш основной партнер», — сказал Кулубаев.
Глава МИД добавил, что и другие государства Центральной Азии выступают за мирное урегулирование украинского конфликта и стараются не нарушать международные санкции.
В июле 2023 года The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что США готовят экономические меры против Бишкека, чтобы заставить страну прекратить поставки товаров двойного назначения в Россию. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров после этого заявил, что властями «приняты все превентивные меры» для предотвращения поставок санкционных товаров в РФ, а Минэкономики страны объявило об усилении мер экспортного контроля.
Страны Центральной Азии соблюдают санкции
В октябре в Люксембурге министры иностранных дел Европейского союза (ЕС) встретились с коллегами из Центральной Азии. Во время совещания Брюссель «подчеркнул важность предотвращения обхода санкций», а Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан согласились продолжить сотрудничество в этом направлении, говорится в пресс-релизе Европейского Совета ЕС.
«ЕС проинформировал об одиннадцати пакетах ограничительных мер, которые он принял к настоящему времени, и подчеркнул важность ориентированного на результат диалога и сотрудничества в контексте режимов санкций ЕС», — говорится в сообщении.
Также в Люксембурге состоялась встреча политиков ЕС и Казахстана.
«В текущем геополитическом контексте ЕС высоко оценил сотрудничество Казахстана в борьбе с обходом санкций и подчеркнул важность продолжения усилий по прекращению реэкспорта общих высокоприоритетных товаров», — говорится в пресс-релизе.
Киргизские банки контролируют соблюдение санкций
До встречи с официальными лицами ЕС Киргизия поручила своим банкам усилить внутренний контроль за соблюдением международных санкций, говорится на сайте Национального банка.
«Национальный банк информировал коммерческие банки о новом перечне санкционных товаров Великобритании, которые могут быть использованы в военных целях, таких как электронные компоненты, проводники/полупроводники, электронные интегральные схемы и т.д. В этой связи Национальный банк призвал коммерческие банки усилить внутренний контроль и меры по недопущению проведения операций с лицами и товарами, находящимися в международных санкционных списках», — сказано в сообщении.