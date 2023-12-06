«Ударим в самое больное место»: Британия расширила список санкций против России Великобритания добавила в санкционный список 46 позиций, связанных с РФ

Правительство Великобритании расширило список антироссийских санкций, включив туда 46 физических и юридических лиц России, Белоруссии, Китая, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистана, которые так или иначе связаны с поставкой в РФ запчастей для военных целей и для обхода ограничительных мер. Британские политики считают, что эти меры продемонстрируют другим странам нетерпимость королевства к подобным вещам. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Великобритания расширила свои санкционные списки, включив в них еще 46 физических и юридических лиц. Об этом сообщается на сайте правительства государства.

«Великобритания объявляет о 46-ти новых ограничительных мерах, направленных против отдельных лиц и групп, снабжающих и финансирующих военную машину Путина», — говорится в сообщении.

В список вошли компании Белоруссии, Китая, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистана, которые якобы поддерживают промышленность России, экспортируя в страну военное оборудование и комплектующие. В британском правительстве добавили, что эти меры сигнализируют о нетерпимости королевства к тем, кто способствует военному конфликту.

Российских производителей оружия также включили в санкционный список. Кроме этого, туда вошли четыре оператора судов «теневого флота», которые якобы использует Россия для смягчения последствий санкций.

«Как сказал премьер-министр [Великобритании Риши Сунак] президенту Украины Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора на прошлой неделе, поддержка Великобританией наших украинских союзников непоколебима. Сегодняшние меры лишат Путина возможности оснащать свою армию через сторонние цепочки поставок в Белоруссии, Китае, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистане», — говорится в сообщении.



Великобритания разработала новый пакет санкций частично вместе с лидерами стран «Большой семерки». Государства объединения также обсудят и согласуют дополнительные меры, которые помешают России получать ресурсы для военной промышленности и сократят доходы РФ. Кроме этого, будущие санкции продемонстрируют российской стороне, что «нужно заплатить цену» за нанесение ущерба Украине.

Кого коснулись новые санкции?

В список внесли 31 физическое и юридическое лицо, которые связаны с производствами беспилотных летательных аппаратов и компонентов ракет, а также с поставщиками электронного оборудования. Санкции ввели не только в отношении начальников предприятий, но и их ближайших родственников:

— белорусская оборонная организация Display Design Bureau;

— сербская компания Avio Chem, которая отправила в Россию запасные части и аксессуары к самолетам;

— узбекская компания Mvizion, которая стала посредником при импорте запчастей в Россию;

— турецкий поставщик западной электроники Smart Trading Limited;

— китайские компании, производящие военные товары, Asia Pacific Links Limited, Sinno Electronics Co., Limited и Xinghua Co., Limited;

— диверсионно-штурмовая разведывательная группа «Русич» и еще два юрлица, связанных с ЧВК «Вагнер»;

— четыре арабские компании, которые используют «мошеннические» методы для торговли российской нефтью.

Согласно данным британского правительства, санкции помогли на 98% сократить импорт боевых технологий в Россию. Великобритания рекомендовала своим банкам и фирмам сообщать о подозрительных операциях, которые могут означать нарушения санкций.

«Сегодняшние санкции ударят по Путину в самое больное место, нанеся ущерб российским оборонным системам и расправившись с незаконными цепочками поставок, поддерживающими российскую военную машину. Работая бок о бок с нашими партнерами по «Большой семерке» и международными союзниками, мы продолжим усиливать давление на Путина и расправляться с третьими сторонами, поставляющими запрещенные товары и технологии в Россию, где бы они ни находились», — сказала «министр по санкциям» Энн-Мари Тревельян.

Также под санкции попали главный конструктор авиамоторного научно-технического комплекса «Союз» Мкртич Окроян, гендиректор Василий Критский, члены совета директоров Андраник Окроян, Анна Окроян, Арутюн Окроян, Васо Окроян, Александр Арутюнов, Дмитрий Бабан, Камо Гукасян, Степан Гукасян, Оганез Гукасян, Семен Симонян, Мкртич Аракелян, Зорайр Апресян, Михаил Бычков, Владимир Анюров, Виталий Бабенков, ​​конструктор БПЛА «Ланцет» Александр Захаров и члены его семьи.

Западные страны начали вводить санкции против России еще в 2014 году. После начала СВО их количество многократно увеличилось. Российские власти считают ограничительные меры незаконными.