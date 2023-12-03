«ВСУ в критическом положении»: в НАТО призвали готовиться к «плохим новостям» с Украины Генсек НАТО: надо готовиться к плохим новостям с фронта, ВСУ в тяжелой ситуации

Столтенберг призвал готовиться к плохим новостям с фронта для Украины. По словам генсека НАТО, ВСУ находятся в критическом положении, а страны альянса не смогли удовлетворить возросший спрос украинской армии на вооружение. Столтенберг не уточнил, что ВСУ могли бы сделать в сложившемся положении, оставив принятие таких решений руководству страны.

Положение украинской армии в конфликте с Россией может ухудшиться из-за недостаточной помощи от стран Запада, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу Das Erste.

«Нам нужно готовиться к плохим новостям», — ответил генсек Североатлантического альянса на вопрос, опасается ли он, что в будущем ситуация на Украине ухудшится.

Столтенберг обратил внимание, что конфликт «развивается поэтапно» и призвал поддерживать Украину «как в плохие, так и в хорошие времена». Он вновь назвал конфликт «войной на истощение» и выразил мнение, что Украина находится в критической ситуации.

После вопроса журналиста о действиях ВСУ в такой ситуации, глава НАТО адресовал «принятие этих сложных оперативных решений украинцам и их военному руководству».

Проблемы с боеприпасами

Генсек НАТО также признал, что члены блока не смогли удовлетворить возросший спрос Киева на вооружение. Увеличение производства боеприпасов, по словам Столтенберга, имеет решающее значение. Члены НАТО, отметил он, в настоящее время уделяют особое внимание этому вопросу в связи с острой потребностью Украины в оружии.

По его мнению, альянсу необходимо в первую очередь сконцентрироваться на решении проблемы с «фрагментацией европейской оборонной промышленности», отметив, что речь идет о собственных интересах и рабочих местах в отрасли. По его словам, важно не допустить, чтобы возросший спрос привел только к росту цен.

Коснувшись ситуации на фронте, Столтенберг констатировал, что за последние несколько месяцев существенных подвижек не произошло. Он не стал прогнозировать дальнейшее развитие событий.

«Войны по своей сути непредсказуемы. Но мы знаем, что чем больше мы будем поддерживать Украину, тем быстрее закончится война», — подчеркнул генсек.

Он добавил, что если российская армия победит, «это станет трагедией для Украины», и в интересах НАТО обеспечить победу Киева.

Не достигли результатов

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков счел призыв генсека НАТО готовиться к плохим новостям из Украины признанием, что конфликт разворачивается в проигрышную для Киева сторону. По словам Пушкова, еще полгода назад из Столтенберга было «невозможно выдавить признание», что конфликт склоняется не в пользу Киева.

«На фоне этого заявления его призыв «помогать Украине как в хорошие, так и в тяжелые времена», выглядит констатацией того, что тяжелые времена уже наступили и вряд ли отступят», — подчеркнул сенатор.

ВСУ проводят контрнаступление с 4 июня. Два дня назад президент Владимир Зеленский в интервью Associated Press признал, что действия ВСУ не принесли результатов, на которые надеялись в Киеве.

На вопрос, удовлетворен ли он результатами контрнаступления, Зеленский заявил: «Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй армией в мире, я доволен <...>. Мы хотели получить более быстрые результаты (контрнаступления). С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов. И это факт».

Американский миллиардер, владелец соцсети X, генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск на прошлой неделе назвал пугающим дефицит боеприпасов в США, вызванный поставками вооружений Украине.

«Пугающе», — написал Маск в соцсети Х в комментарии после поста бизнесмена и экономиста Дэвида Сакса, в котором говорилось, что Вашингтон не решил проблему нехватки снарядов из-за помощи Киеву.